Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 17,18,19 maggio

Gemonio fa festa con la buona cucina: c’è la Sagra dell’asparago e della fragola. Domenica al Maga di Gallarate arrivano i concorrenti del Premio Strega. Un momento prestigioso organizzato da Città di Gallarate e Duemilalibri, con il Maga e la libreria Biblos Mondadori, all’interno del tour itinerante. A Busto Arsizio Greta Fisler in concerto per il 39° Festival chitarristico internazionale. Venerdì 17 maggio alle 21 la chitarrista si esibirà nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli. “Life’s form” di Jill Höjeberg in mostra da Punto sull’Arte a Varese. Al Parco Pineta si scopre “Il Parco a Tavola”. Escursione di circa 2 ore nell’ambito del progetto “Bioblitz: esploratori della Biodiversità”.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Domenica 19 maggio apre il mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e scoprire nuovi prodotti alimentari d’eccellenza. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Visite guidate alla centrale di via Marco Polo per andare alla scoperta del teleriscaldamento e degli impianti che producono e portano energia alle nostre case. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Dal 17 al 19 maggio, all’area feste di Cassano, arriva la Sagra della Sicilia. Tre giornate di sapore e gusto senza limiti con le più amate specialità dell’isola, accompagnate da tanto Street Food e i migliori piatti della tradizione. Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Dal 17 al 19 maggio torna la seconda edizione del Festival della Meraviglia, con un programma ai confini della filosofia, della scienza e dell’arte;

un Festival per capire che il mondo non perirà per mancanza di meraviglie, quanto per mancanza di Meraviglia. Tutte le informazioni

ORIGGIO – E’ il momento di fare shopping: sabato 18, in via Repubblica, tornano le boutique a cielo aperto degli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Panza un biglietto speciale per i cittadini di Varese. Fino alla fine di settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% sugli ingressi riservati ai residenti della città. Tutte le informazioni

VARESE – Maggio in libreria: sono tanti gli appuntamenti nel calendario della Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

TRIVERO – Otto imperdibili appuntamenti all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

GEMONIO – Gemonio fa festa con la buona cucina: c’è la Sagra dell’asparago e della fragola. Sabato 18 e domenica 19 maggio al parco di via Curti la 38a edizione della festa organizzata per sostenere la Squadra Volontari Antincendio – Tutte le informazioni

VARESE – In sella con l’abito buono: 400 motociclisti si preparano per il DGR Varese. Domenica 19 torna il Distinguished Gentleman’s Ride: da piazza Repubblica a Comabbio a scopo benefico. All’arrivo grande festa in spiaggia fino a tarda sera – Tutte le informazioni

TRADATE – “C’era una volta… l’uomo”, racconti intorno al fuoco al Centro Didattico di Tradate. Appuntamento per venerdì 17 maggio. Nel caso le condizioni meteo lo consentano, osservazione astronomica con telescopi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Studenti e studentesse di Gallarate, Busto Arsizio e dintorni in corteo per il popolo Palestinese. Appuntamento il 1° giugno dalle ore 15 in piazza Garibaldi a Busto Arsizio. Domenica 19 maggio alle 15.30 al Parco Museo del Tessile di Busto Arsizio assemblea pubblica per organizzare la manifestazione – Tutte le informazioni

CAIRATE – Cairate diventa il paese dei longobardi, con Sibrium Langobardorum. Il Festival di Cultura e Tradizione longobarda nell’antica Judicaria del Seprio animerà il paese sabato e domenica – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Visita al Santuario di Campione d’Italia per le Giornate di Valorizzazione del Patrimonio Culturale Ecclesiastico. Nella Diocesi di Milano il progetto “12 Perle” propone più di 150 luoghi da scoprire con visite guidate ed eventi – Tutte le informazioni

COMERIO – Tornano le visite guidate alla Serra Tropicale di Comerio. Appuntamento per domenica 19 maggio con due turni distinti (15.00/16.00 e 16.00/17.00) per un massimo di 30 persone per turno. È obbligatoria la prenotazione – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Domenica 19 maggio a Gorla Minore, da Piazza XXV Aprile fino a Piazza della Pace a Prospiano (comprese Via Roma e Via Vittorio Veneto) i commercianti del paese aprono le loro Botteghe

VARESE – Festa a Lissago per la 44^ Festa di Primavera. Sabato 18 e domenica 19 maggio torna l’evento solidale con spettacoli, giochi e laboratori per bambini e famiglie promosso dal Comitato Maria Letizia Verga – Tutte le informazioni

VARESE – Anche il Sacro Monte nel programma della Settimana Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici. L’iniziativa è organizzata dalla Diocesi di Milano e finalizzata a valorizzare e far conoscere con visite ed eventi le perle della Diocesi e ha il supporto di Archeologistic – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio, alla scoperta del teleriscaldamento. Il 18 maggio visite guidate alla centrale di via Marco Polo. Allo studio il potenziamento della rete Busto – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Al Monastero di Torba torna per la quarta edizione Herbarium. Appuntamento dedicato alle piante officinali e ai loro innumerevoli usi passati e attuali, tra credenze popolari, tradizioni e scienza. In programma il 18 e 19 maggio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio arriva “The Big one”, festa per giovani e famiglie al Parco De Curtis. Sabato 18 maggio dalle 18 alle 23 è in programma “The Big one”, festa per giovani e famiglie organizzata nell’ambito del progetto “BA_Trainspotting” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Doppio appuntamento nel weekend a Busto Arsizio con la cultura per le famiglie. Il fine settimana del 18 e 19 maggio sono in programma due attività, a cura del servizio di Didattica Museale e Territoriale, dedicate alle famiglie presso il Museo del Tessile e il suo parco, per andare alla scoperta di Arte, Tessile e natura – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GORNATE OLONA – Donne in vetta, una serata “ad alta quota” a Gornate Olona. Nella sala polivalente una proiezione del documentario su Pasang Lhamu Sherpa, prima donna a conquistare l’Everest. E poi la presentazione del progetto “Tessendo il futuro” in Bolivia – Tutte le informazioni

VARESE – Per la rassegna Di Terra e di Cielo i film “Soldato Peter” e “Afrin nel mondo sommerso”. Gli appuntamenti di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 con la rassegna cinematografica che vede anche la presenza del regista Gianfilippo Pedote – Tutte le informazioni

VARESE – In anteprima a Varese il film “Afrin nel mondo sommerso”. Il docufilm di Angelos Rallis, miglior documentario al Giffoni, ritorna nei cinema italiani dopo il successo del tour di proiezioni. A Varese gli appuntamenti sono per Sabato 18 Maggio alle 18:30, Domenica 19 alle 21:00 e Lunedì 20 alle 20:30 – Tutte le informazioni

MUSICA

OLGIATE OLONA – A Olgiate Olona jazz, rock e suoni psichedelici con il trio di Christian Mascetta. Continua la rassegna “JAZZaltro Giovani”, organizzata da Abeat Records nel Varesotto, che ha l’obiettivo di lanciare e valorizzare i musicisti under 35. E il 31 maggio si va a Castellanza con il pianista Enrico Pieranunzi e il flautista Aldo Di Caterino – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Il Rock nei anni Settanta in chiave classica con il Gruppo Caronte, appuntamento a Bisuschio. Appuntamento fra le rose fiorite del parco di Villa Ronchetti per domenica 19. In estate gli appuntamenti all’alba – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio Greta Fisler in concerto per il 39° Festival chitarristico internazionale. Venerdì 17 maggio alle 21 la chitarrista si esibirà nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli per il secondo appuntamento del festival organizzatao dal gruppo Mandolinisti bustesi – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “Con Grazia e Fuoco” dà il via alla stagione sinfonica della Masolino Ensemble. Il primo appuntamento sarà il 17 maggio alle h.21,00 presso la Chiesa della B.V. del Rosario a Castiglione Olona – Tutte le informazioni

VARESE – A San Cassiano il concerto “A due cembali”. Nella chiesa di Avigno appuntamento con la musica classica e i musicisti Federico Caldara e Bruna Panella – Tutte le informazioni

ISPRA – A Ispra una serata con “storie in musica”. Uno spettacolo dal titolo “Storie in musica – JRC. La vita tra realtà e sogni”. La rappresentazione è in programma per sabato 18 maggio, alle ore 21, alla Sala Serra – Tutte le informazioni

VARESE – Il clavicembalo protagonista a San Cassiano a Varese. Prosegue sabato 18 alle 17.30 la rassegna di musica antica organizzata dall’Associazione Omaggio al clavicembalo – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VOLTORRE GAVIRATE – I Liberi artisti portano al Chiostro 100% Arte. L’associazione varesina presenta una esposizione con pittori, scultori, architetti e fotografi con opere 100×100 – Tutte le informazioni

VARESE – “Life’s form” di Jill Höjeberg in mostra da Punto sull’Arte a Varese. Inaugurazione SABATO 18 MAGGIO dalle 11 alle 13 presso PUNTO SULL’ARTE II (Centro Storico), in Via San Martino della Battaglia 6 a Varese. Jill Höjeberg, proveniente dalla Svezia, sarà presente all’inaugurazione – Tutte le informazioni

VARESE – Chiude sabato 18 maggio a varese la mostra “46 Espressioni d’Autore”. La prima mostra organizzata nel Circolo Bper Banca Varese è stata visitata da più di settecento persone, con interventi di quindici artisti – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – La Moka si mette in mostra a Laveno con “Wunderkammer. Bialetti: collezione David Bergé”. A Villa Fumagalli anche le opere di Lischetti. All’interno del Festival della Merviglia le due mostre. In programma anche l’incontro con Alberto Alessi in dialogo con Anti Pansera. Interverrà anche Tina Bialaetti, sorella di Renato Bialetti, “l’uomo coi baffi” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio la mostra fotografica di AF35mm. In occasione dei 10 anni di attività, appuntamento per sabato 18 e domenica 19 maggio – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Mostra d’arte e burattini in Villa Borghi a Biandronno. La villa ospiterà opere di notevoli artisti locali tra cui Gianni Ramasco Volpon, Rosy Falcone e Rosario Novena, oltre a una speciale esposizione intitolata “Poesie e Foto” di Anna e Roberta – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Tornano le esposizioni nella Valle del Lanza con “Arte in Trotto”. In programma tre domeniche dedicate all’arte nel cuore del Plis. Domenica 19 maggio “I Pittori della Valle del Lanza” – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio dialoghi d’arte con tre “personali” nella Palazzina della cultura. La mostra sarà inaugurata sabato 18 maggio alle 11,30 con la presentazione del critico d’arte Fabrizia Buzio Negri, e potrà essere visitata fino al 26 maggio – Tutte le informazioni

CASCIAGO – “Nessuna forma, nessuna sostanza”: a Casciago la mostra di Daniele Di Luca. Installazione/mostra personale di Daniele Di Luca nella chiesa di San Giovanni, dal 19 maggio al 22 giugno. Inaugurazione domenica 19 maggio alle 17.20 – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga una mostra che indaga gli intrecci tra pittura, scultura, ceramica e calligrafia estremo-orientale. Dal titolo “la treccia”, la mostra collettiva verrà ospitata dal 19 al 31 maggio dall’ex Colonia Elioterapica del paese lacustre – Tutte le informazioni

LIBRI

GALLARATE – Domenica al Maga di Gallarate arrivano i finalisti del Premio Strega. Un momento prestigioso organizzato da Città di Gallarate e Duemilalibri, con il Maga e la libreria Biblos Mondadori, all’interno del tour itinerante – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno la giornalista Tiziana Ferrario e Mariassunta Miglino presentano “Cenere”. Appuntamento a venerdì 17 maggio in via Garibaldi 5 per l’incontro parte della rassegna letteraria organizzata da Mondadori Saronno – Tutte le informazioni

VARESE – Nord in giallo a Varese rende omaggio al romanzo più noir di Piero Chiara. Lo spettacolo ispirato a Saluti notturni dal Passo della Cisa andrà in scena sabato 18 maggio alle ore 21 alla Sala Montanari di via Bersaglieri 1. L’ingresso sarà libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli oggetti di scena e gli abiti saranno quelli originali dell’autore – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – La poesia salverà il mondo? A Brezzo di Bedero se ne parlerà con Silvio Raffo. La serata inaugurale sarà condotta dal rinomato poeta, traduttore, saggista e drammaturgo che presenterà il suo libro “L’ultimo poeta”, edito da Elliot – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

TEMPO LIBERO – Il Teatro Blu porta “Fellini” a Castione della Presolana. Venerdì 17 maggio al Cinema Teatro degli Abeti lo spettacolo nel quale il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, immagini multimediali – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – A teatro Romeo e Giulietta in salsa bergamasca. In scena i burattini con “Crape de legn”. Il monologo che vede protagonista Federica Molteni nella doppia veste di attrice e burattinaia si terrà venerdì 17 maggio alle ore 21.00; confermata anche l’eccezionale esposizione di burattini risalenti ai primi del Novecento – Tutte le informazioni

INCONTRI

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona un incontro della UIL dedicato ai lavoratori frontalieri. È in programma sabato 18 maggio, dalle 09.30 alle 13. Al centro del confronto le tematiche che riguardano il lavoro nei territori al confine tra Italia e Svizzera – Tutte le informazioni

VARESE – La storia della Tre Valli Varesine al Caffè degli Alpini. Sabato 18 maggio (17,30) nella sede cittadina delle “Penne Nere” la presentazione del volume di Sergio Gianoli dedicato alla grande classica di casa nostra – Tutte le informazioni

LUINO – Turismo sul Lago Maggiore, un convegno e una tavola rotonda a Luino. Sabato 18 maggio alle ore 11.00 si parlerà de “Il ruolo strategico delle idrovie per lo sviluppo turistico del Lago Maggiore”, alle ore 16.00 seguirà: “Luino, 350 anni di storia turistica. Dal Petit Tour dei Tre Laghi, all’ Idrovia Locarno – Milano – Venezia, fra cultura, management e diritto” – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Alla Liuc l’incontro “L’Umanità allo specchio: la sfida dell’Intelligenza Artificiale”. Un incontro promosso da Liuc e e da UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Alla Elmec si parla di aziende e AI. Ospite Rocco Tanica. Nel corso dell’evento saranno toccate varie tematiche relative all’uso dell’intelligenza artificiale nelle imprese, attraverso testimonianze e speech di realtà che hanno già integrato la AI nei propri processi produttivi – Tutte le informazioni

VARESE – “Varese Gen Z Garden Forum”, studenti universitari a confronto. Appuntamento domenica 19 maggio, alle Ville Ponti, con tante opportunità d’incontro e confronto per i giovani studenti della provincia di Varese – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

LAGO MAGGIORE – Ammappala! Tornano le escursioni con tracciaminima lungo il “Grand Tour del Lago Maggiore”. Con l’obiettivo di fare in modo che il cammino diventi un progetto sostenibile nel lungo periodo e possa servire da volano per coinvolgere attivamente le comunità locali, l’associazione propone un nuovo calendario di camminate – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Al Parco Pineta si scopre “Il Parco a Tavola”. Escursione di circa 2 ore nell’ambito del progetto “Bioblitz: esploratori della Biodiversità” promosso e finanziato da Regione Lombardia, con la collaborazione del Comune di Veniano – Tutte le informazioni

NATURA – All’Oasi Zegna fiorisce la Conca dei Rododendri. Lo spettacolo della natura da scoprire a passo lento. Tornano anche quest’anno le passeggiate in compagnia delle guide naturalistiche di OverAlp. 8 appuntamenti, a partire dal 18 maggio e fino al 2 giugno – Tutte le informazioni

UBOLDO / CERRO MAGGIORE – Esplorando la natura, il Parco dei Mughetti nel Bioblitz 2024. Appuntamento il 18 maggio a Cerro Maggiore e il 19 maggio ad Uboldo. Tutte le informazioni per partecipare all’evento per diventare naturalisti per un giorno – Tutte le informazioni

SPORT

BASKET – Una serata “siderale” di basket e beneficenza con il I “Memorial Benocci-Gatti”. L’evento è organizzato dalla Siderea Basket con AISC – Associazione Iperplasia Surrenale Congenita alla palestra di via Cavour venerdì 17 maggio – Tutte le informazioni