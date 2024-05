Gemonio fa festa con la buona cucina: c’è la Sagra dell’asparago e della fragola

Sabato 18 e domenica 19 maggio al parco di via Curti la 38a edizione della festa organizzata per sostenere la Squadra Volontari Antincendio

Da quasi quarant’anni a Gemonio c’è un’occasione per gustare in compagnia i sapori dei prodotti di stagione. Grazie all’organizzazione della Squadra Volontari Antincendio Gemonio torna anche nel 2024 la Sagra dell’Asparago e della Fragola, ospitata negli spazi del centro polivalente di via Curti nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio.

I cancelli apriranno alle 18 di sabato e le cucine del banco gastronomico cominceranno a servire i piatti della tradizione a partire dalle 19,30 per continuare per tutta la sera. Domenica invece doppio turno con la sagra che aprirà alle 11 con pranzo dalle 12,30, mentre la cena sarà anticipata a partire dalle 19. Il menu prevede una serie di proposte con asparagi e fragole grandi protagonisti nel piatto e la cucina sarà attiva anche in caso di maltempo grazie ai numerosi posti al coperto.

Durante tutta la manifestazione – giunta alla 38a edizione – sarà attivo anche un servizio bar mentre per i più piccoli – in caso di bel tempo – è prevista la presenza di giochi gonfiabili (a pagamento). Come di consueto, sarà possibile acquistare le pietanze e consumarle a casa grazie al servizio di asporto ma anche acquistare i prodotti freschi per chi decide di cucinare a casa. Gli organizzatori consigliano di prenotare il proprio tavolo al numero di telefono 345-4415690 o scrivendo una e-mail a antincendiogemonio@gmail.com.

La sagra servirà a sostenere le attività della Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile che è una delle più longeve del territorio. La fondazione del gruppo risale infatti alla fine degli anni Settanta e da allora i membri della SVAG sono impegnati, ogni anno, in decine e decine di interventi in tutta la zona, spesso partecipando anche missioni di protezione civile in giro per l’Italia.