82esima edizione per la fiera dell’asparago a Cantello, con un ricco programma e la novità dell’Incanto

La storica fiera dell’asparago di Cantello giunge quest’anno alla 82esima edizione, con le consuete due settimane di buon cibo ed eventi, con tanta musica, la tradizionale riscoperta della chiesa romanica e la novità dell’incanto dei migliori mazzi d’asparagi, il cui ricavato verrà devoluto alla ristrutturazione della chiesetta di san Lorenzo, in memoria di Clementino Rivolta. Come sempre, l’appuntamento è all’area feste di Via Collodi

FIERA DELL’ASPARAGO, LA PRIMA SETTIMANA

La fiera apre alle 18.30 di venerdì 17 maggio, e come sempre dalle 19 c’è la prima apertura del ristorante: nella prima serata verrà servito il risotto con gli asparagi, lasagne con gli asparagi, il pollo al cestello, tomino e verdure, salamelle e un “piatto baby” con wurstel e patatine. Alle 22 musica live con i DJ Jaxo e DJ Orpo.

Sabato 18 maggio apertura del ristorante alle 19, con prenotazione obbligatoria al primo turno per gruppi di oltre 8 persone: il menu è risotto con punte d’asparagi, asparagi cantellesi alla Bismark (Cioè con uovo fritto, burro e formaggio), grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine. Alle 22 musica live con i Pezza Band, band tributo agli 883.

Domenica 19 maggio la festa comincia di mattina, con la possibilità di visitare la chiesa romanica di Madonna in Campagna che risale al dodicesimo secolo: è possibile farlo la mattina dalle 9.30 alle 12 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.

Intanto alle 10 al palatenda ci sarà l’esposizione dei migliori mazzi di asparagi cantellesi, con presentazione dei produttori e consegna dei riconoscimenti. Si svolgerà inoltre la premiazione del miglior disegno realizzato per la copertina del libretto della fiera 2025, concorso dedicato alle classi quarte della scuola primaria di Cantello. In un anno di difficoltà del raccolto, l’organizzazione ha ideato anche un incanto dei migliori mazzi d’asparagi: il ricavato dell’asta verrà devoluto alla ristrutturazione della chiesetta di san Lorenzo, in memoria di Clementino Rivolta.

Alle 12 è prevista l’apertura del ristorante, con prenotazione obbligatoria al primo turno: il menu è risotto con punte di asparagi, asparagi cantellesi alla Bismark, grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine.

Dalle 14 per i bambini e gli adulti i volontari di Legambiente hanno ricostruito i giochi di un tempo e altri ispirati alla fantasia, usando materiali di riciclo, e per questo li hanno chiamati “Riciclattoli“.

Alle 19 riapre il ristorante, con prenotazione obbligatoria al primo turno: il menu come sempre è risotto con punte di asparagi, asparagi cantellesi alla Bismark, grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine. Dalle 21.30 musica rock con i Sottosuono.

La prenotazione è obbligatoria solo sul primo dei due turni previsti per la cucina – che a pranzo sono 12 e 13.30 e alla cena sono 19 e 20.30 – e solo per gruppi di 8 persone o più. Si prenota via whatsapp al 328.6028998 comunicando il nome e il numero delle persone. Il tavolo rimarrà riservato fino ad un ritardo massimo di 15 minuti.

LA SECONDA SETTIMANA DELLA FIERA

Venerdì 24 maggio la fiera apre alle 18.30 e dalle 19 apre il ristorante: verrà servito il risotto con gli asparagi, lasagne con gli asparagi, il pollo al cestello, tomino e verdure, salamelle e un “piatto baby” con wurstel e patatine. Alle 22 musica musica rock con i Superbears.

Sabato 25 maggio apertura del ristorante alle 19, con prenotazione obbligatoria al primo turno per gruppi di oltre 8 persone: il menu è risotto con punte d’asparagi, asparagi cantellesi alla Bismark (Cioè con uovo fritto, burro e formaggio), grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine. Alle 22 musica disco dance e revival anni 70/80/90 con gli Effettovip.

Domenica 26 maggio la festa comincia di mattina, con la possibilità di visitare la chiesa romanica di Madonna in Campagna che risale al dodicesimo secolo: è possibile farlo la mattina dalle 9.30 alle 12 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.

Alle 10 apre invece il mercatino dell’artigianato e dei sapori, di fianco al palatenda, e alle 10.30 esibizione di auto abarth.

Alle 12 è prevista l’apertura del ristorante, con prenotazione obbligatoria al primo turno: il menu è risotto con punte di asparagi, asparagi cantellesi alla Bismark, grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine.

Dalle 15.30 alle 16.30 esibizione di danza Hip Hop con dance District.

Alle 17 spettacolo acrobatico con i Truzzi Volanti (all’esterno del palatenda: perciò in caso di maltempo verrà annullato)

E dalle 18 alle 19 esibizione musicale con la scuola di dj di Mastermax

Alle 19 riapre il ristorante, con prenotazione obbligatoria al primo turno: il menu come sempre è risotto con punte di asparagi, asparagi cantellesi alla Bismark, grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine.

Dalle 21.30 DJ Set con la scuola DJ di Mastermax.

