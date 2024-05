A Busto Arsizio Greta Fisler in concerto per il 39° Festival chitarristico internazionale

Venerdì 17 maggio alle 21 secondo appuntamento della 39esima edizione del Festival chitarristico internazionale bustese. Nella Sala Tramogge dei Molini Marzoliin concerto la giovane chitarrista Greta Fisler.

Nata nel 1999, Greta si forma sotto la guida del Mº Giovanni Campia e in seguito nella classe del Mº Guido Muneratto alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Dopo essersi diplomata nel 2021 con una tesi dedicata a compositori italiani del secondo Novecento, si specializza con il Mº Silvia Cignoli, approfondendo il repertorio contemporaneo per chitarra classica ed elettrica. Ha partecipato a masterclass e corsi dei Maestri Elena Càsoli, Giorgio Colombo Taccani, Arturo Tallini, Laura Mondiello, Edoardo Catemario, Claudio Maccari e Paolo Pugliese, Silva Costanzo, Gabriella de Esteban.

Oltre a prendere parte alle rassegne della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado Ritratti (in omaggio e in presenza del Mº Giacomo Manzoni), Isole di suono, Notti trasfigurate e Brera/Musica presso l’omonima pinacoteca, Greta Fisler si è esibita per le Giornate FAI d’Autunno del Fondo Ambiente Italiano, per le Giornate europee del patrimonio nella città di Segrate, presso la Triennale di Milano per Il tempo delle Donne a cura del Corriere della Sera, presso il Forum Paracelsus di St. Moritz (CH), e nell’ambito del Foresty International Music Festival.

La partecipazione al concerto è gratuita ma è consigliata la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.