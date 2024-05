Esplorando la natura, il Parco dei Mughetti nel Bioblitz 2024

Appuntamento il 18 maggio a Cerro Maggiore e il 19 maggio ad Uboldo. Tutte le informazioni per partecipare all’evento per diventare naturalisti per un giorno

Anche il parco dei Mughetti aderisce alla nona edizione del Bioblitz, l’evento organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Area Parchi, Parco Regionale Oglio Sud, Le Bine e Parco Nord Milano in cui i cittadini diventano naturalisti per un giorno.

Il parco dei Mughetti propone due sessioni di ricerca, guidate da esperti naturalisti:

– sessione 1 – Cerro Maggiore 18 maggio: escursione sulla biodiversità delle aree agricole. Partenza alle ore 19.00 dalla ‘‘Porta del Parco’’ (Via IV Novembre), termine attività ore 21.00

– sessione 2 – Uboldo 19 maggio: escursione sulla biodiversità forestale, con sosta nell’Aula didattica del Parco. Partenza ore 19.00 dalla Cascina Leva (Via Cerro 251), termine attività ore 21.00

L’evento è indicato per ragazzi (> 6 anni), famiglie e appassionati di natura. Sono richiesti abbigliamento e scarpe adatti. Partecipazione gratuita con obbligo di iscrizione entro le ore 19.00 del giorno precedente la singola sessione via e-mail (info@parcomughetti.it) o via telefono (02-96951140) indicando nome, cognome, recapito telefonico e sessione. Limite massimo di 25 partecipanti per ogni sessione. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

L’evento è organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con la collaborazione del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.