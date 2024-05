Eventi per bambini nel weekend del 17, 18 e 19 maggio tra Varese e provincia

Torna il sole in questo secondo weekend di maggio prima di una nuova perturbazione. Per il divertimento delle famiglie con i bambini sono programma feste, spettacoli e svariate iniziative a base di fiori, mattoncini lego e piccoli animali da scoprire nelle aree protette in occasione del Bioblitz 2024.

EVENTI

VARESE – Festa a Lissago per la 44^ Festa di Primavera. nelle giornate di sabato e domenica. In programma spettacoli, giochi e laboratori per bambini e famiglie promossi dal Comitato Maria Letizia Verga – Qui tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Sabato sera dalle ore 18 al Parco De Curtis è in programma The Big one, festa per giovani e famiglie organizzata nell’ambito del progetto “BA_Trainspotting – Qui tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica 19 maggio dalle ore 20 alla Fondazione Bandera c’è Lego Space e astronomia, un evento per bambini e genitori per contribuire alla sensibilizzazione e all’inclusione dei bambini con disturbi del neurosviluppo e con disabilità – I dettagli

TRADATE – Domenica al Parco Pineta si celebra la “Festa della biodiversità” in occasione del Bioblitz Lombardia 2024 con tante attività in una giornata di porte aperte al Centro Didattico Scientifico e un nuovo viaggio spaziale per giovani astronauti all’EcoPlanetario – Il programma

STORIE E SPETTACOLI

SESTO CALENDE Sarà lo spettacolo Il flauto magico della compagnia Teatro Blu a chiudere sabato mattina la rassegna per bambini Respira il teatro ospitata dalla sala consigliare Sesto Calende. Ingresso gratuito – L’iniziativa

VARESE – Domenica mattina alle ore 10.30 lungo i sentieri dell’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori va in scena lo spettacolo itinerante dedicato a Salvatore Furia Quando cadono le stelle” di Karakorum Teatro e La Confraternita del Chianti con la partecipazione di piccoli attori – Il progetto

TRADATE – “C’era una volta… l’uomo”, racconti intorno al fuoco al Centro Didattico di Tradate venerdì sera. E, in caso le condizioni meteo lo consentano, osservazione astronomica con telescopi – Tutte le informazioni

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Fuga nella neve per ricordare in un romanzo per ragazzi e conigli da scoprire nel Conigliario, un albo illustrato che è enciclopedia accurata, tenera e divertente, sono i due libri consigliati dalla libraia Laura Orsolini – Le recensioni

GIOCHI E LABORATORI

GORNATE OLONA – In occasione della 4^ edizione di Herbarium, il Monastero di Torba propone ai bambini due laboratori a tema. Sabato alle ore 15 c’è Nella bottega dell’erborista per preparare il proprio rimedio con l’uso di piante officinali, mentre domenica pomeriggio si gioca con la stampa nel laboratorio Alfabeti naturali in cucina, con il premio Andersen Federica Buglioni – Qui tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Un weekend per famiglie al Museo del Tessile con la nuova Giocomerenda Stampa – corteccia nel parco domenica pomeriggio, preceduta sabato dal laboratorio Magie in blu – Come partecipare

VERGIATE – Inizia sabato mattina con Un viaggio nei colori guidati da Gianni La Rocca, un ciclo di tre laboratori per bambini promossi dalla Biblioteca Enrico Baj di Vergiate – Qui tutto il programma

ANGERA – Domenica pomeriggio al Kapannone dei libri, in occasione della mostra Di regine, cappellai e conigli bianchi dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie, bambini e genitori guidati dall’autrice Raffaella Castagna potranno mettersi alla prova con Arteinsieme in un gioco di arte condivisa per la creazione di una installazione artistica ispirata al mondo di Alice e a partire da semplici scatole bianche – Scopri di più

INARZO – Domenica pomeriggio l’Oasi Lipu della Palude Brabbia partecipa al Bioblitz 2024 con una speciale una speciale osservazione degli stagni con microscopi e stereoscopi– Come partecipare

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue dino al 15 giugno la preima edizione del Caronnese Summer Fest: 75 partite per 9 categorie di calcio giovanile – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

GORNATE OLONA – In occasione della 4^ edizione di Herbarium, domenica mattina parte dal Monastero di Torba passeggiata botanica per famiglie Storie di erbe spontanee e paesaggi fluviali, a cura di Antea Franceschin, guida ambientale escursionistica di Controvento Trekking – Qui tutte le info

UBOLDO – CERRO MAGGIORE – Esplorando la natura al Parco dei Mughetti è il titolo delle escursioni in programma sabato a Cerro e domenica a Uboldo in occasione del Bioblitz 2024 e diventare naturalisti per un giorno – Il programma

INARZO – Domenica mattina l’Oasi Lipu della Palude Brabbia partecipa al Bioblitz 2024 con una visita guidata in riserva, alla scoperta di Libellule e damigelle accompagnati da un esperto. Per bambini dai 10 anni – Come partecipare

TRIVERO – Otto imperdibili appuntamenti all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

VALCERESIO – L’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con gli 11 comuni della Valceresio propone ai genitori con figli fino a 6 anni di compilare un questionario per conoscere bisogni e aspettative delle famiglie e raccogliere così dati utili a migliorare dei servizi per l’infanzia in valle – Scopri qui come partecipare

VARESE – All’asilo di Giubiano un incontro per genitori con le professioniste del progetto Dipende da come mi abbracci su Regole e gestione dei no con i figli, lunedì 20 maggio alle 18.30. Partecipazione gratuita – L’incontro

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – I figli crescono mentre i genitori a volte no. Davanti a un figlio che da bambino diventa ragazzo, anche aspettative, linguaggio, approccio e atteggiamento dei genitori devono cambiare – Leggi qui

PER TUTTI – Gemonio fa festa con la buona cucina: c’è la Sagra dell’asparago e della fragola. Domenica al Maga di Gallarate arrivano i concorrenti del Premio Strega mentre al Parco Pineta si scopre “Il Parco a Tavola” con una escursione per esploratori della biodiversità – Cosa fare nel weekend