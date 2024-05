All’asilo di Giubiano un incontro per genitori su regole e gestione dei “no” con i figli

Le professioniste del progetto “Dipende da come mi abbracci ” saranno all’Asilo infantile di Giubiano, a Varese, lunedì 20 maggio 2024 dalle 18.30 alle 20 per confronterarsi con le mamme e i papà in merito alla condivisione delle regole e dei no con i propri figli.

La partecipazione alla serata è gratuita.

È consigliabile comunicare la propria adesione al numero 3387214894, via mail all’indirizzo dipendedacomemiabbracci@proges.it o presso l’asilo.

Dipende da Come mi abbracci è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso da Spazio Aperto Servizi sui territori di Varese, Milano e Monza.