Dipende da come mi abbracci per i genitori nei primi mille giorni di vita dei bambini

Parte a fine maggio a Galliate Lombardo “Dipende da come mi abbracci”, progetto dedicato alla genitorialità nei primi mille giorni di vita del bambino.

Il titolo del progetto fa riferimento all’ultimo verso della Filastrocca del bambino futuro di Bruno Tognolini che richiama il diritto del bambino di “crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione” come prerequisito per il suo sviluppo futuro.

Gli incontri sono tre, tutti a partecipazione gratuita, si terranno presso la Sala Affreschi della Biblioteca Comunale di Galliate (in piazza Parrocchiale 1) e saranno coordinati dalla psicologa Marta Flaccadori e dall’ostetrica Georgia Gionchetta, con l’obiettivo di creare spazi di ascolto, confronto e sostegno per neo-genitori con i figli nell’età compresa tra 0 e 3 anni.

Di seguito il programma.

Giovedì 25 maggio, ore 18.30 – 20.00

Dipende da come mi pensi

Il viaggio del bambino nella mente del genitore

Venerdì 9 giugno, ore 18.30 – 20.00

Dipende da come mi parli

Dalla pancia alla culla: la comunicazione nei primi mille giorni di vita

Giovedì 22 giugno, ore 18.30 – 20.00

Dipendi da come mi leggi

La lettura come mezzo di comunicazione nei primi mille giorni di vita

Dipende da Come mi abbracci è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso da Spazio Aperto Servizi sui territori di Varese, Milano e Monza.

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure 338 7214894.