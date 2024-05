Doppio apuntamento all’Oasi Lipu della Palude Brabbia per il Bioblitz 2024

Domenica 19 maggio sono in programma una visita guidata alla scoperta di libellule e damigelle e una speciale osservazione degli stagni con microscopi e stereoscopi

Doppio appuntamento domenica 19 maggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia in occasione dell’evento di citizen science Bioblitz 2024. Si comincia al mattino con una visita guidata alla scoperta di libellule e damigelle e si prosegue nel pomeriggio con una speciale osservazione della popolazione degli stagni con stereoscopi e microscopi.

Di seguito i tettagli.

DOMENICA 19 maggio 2024 h. 9.30

Visita guidata alla scoperta di LIBELLULE E DAMIGELLE

Diventa un esploratore della Biodiversità per un giorno! Osserva, fotografa, confrontati con i naturalisti e registra le tue osservazioni sulla piattaforma INaturalist, si consiglia di scaricare l’app sul tuo smartphone (Android o Iphone), prima di venire all’evento, così sarai subito pronto a pubblicare le tue “catture”!

Evento gratuito dedicato ad adulti e ragazzi dai 10 anni in sù

DOMENICA 19 maggio 2024 ORE 14.30

Speciale osservazione della popolazione degli stagni

Un pomeriggio dedicato alla vita sommersa negli stagni: ditischi, rane, tritoni, notonette e piante acquatiche saranno i protagonisti di questo evento dedicato alle famiglie. Guarderemo più da vicino grazie all’aiuto di stereoscopi e microscopi i segreti del mondo acquatico.

Per chi vuole è consigliato scaricare gratuitamente l’app (per scoprire le numerose funzioni vai sul sito iNaturalist a QUESTO LINK) prima dell’evento per poter caricare le foto delle specie osservate. iNaturalist è una piattaforma che funge da database dove qualsiasi cittadino può, attraverso foto geolocalizzate, scoprire quale specie è stata osservata e fornire dati alla comunità scientifica sulla distribuzione

Evento gratuito dedicato a famiglie con bambini sopra i 7 anni.

Durata evento circa 3 ore.

INFORMAZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si consigliano scarponcini e antizanzare.

Prenotazione obbligatoria a QUESTO LINK.

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente.

In caso di maltempo l’evento è rimandato a sabato 25 maggio

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti, 22 Inarzo (VA)

Parcheggi davanti al Centro Visite oppure vicino alla chiesa di Inarzo (3 minuti a piedi)