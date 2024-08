La Pro Patria conclude il mercato in attacco: preso Giacomo Beretta

La Pro Patria ha il suo nuovo numero 9. Nell’ultimo giorno di mercato il direttore sportivo Sandro Turotti completa l’organico della squadra di Busto Arsizio con l’arrivo della punta centrale Giacomo Beretta.

L’attaccante varesino, volto conosciuto in provincia per essersi formato proprio ai piedi del Sacro Monte e per aver poi aver esordito in Serie A col Milan nel 2011 (l’anno dell’ultimo scudetto dell’Era Berlusconi), eredita la maglia lasciata libera da Sean Parker (accasatosi alla Pergolettese) firmando un contrattato annuale, ovvero fino al 30 giugno 2025.

Nella rosa a disposizione di mister Riccardo Colombo, in campo oggi a Gorgonzola contro la Giana Erminio per la seconda gara del campionato, Beretta, 32enne con più di dieci stagioni in Serie B (l’ultima l’anno scorso a Lecco), avrà il compito di portare in area di rigore non solo centimetri e chili ma anche quella malizia ed esperienza in fase di finalizzazione, aspetto su cui la Pro Patria nelle prime uscite ufficiali è sembrato peccare (1 gol in 3 partite ufficiali). Il nuovo nueve farà dunque reparto come terminale offensivo, in maniera complementare per caratteristiche tecniche, insieme ai più giovani Eljon Toci e Dennis Curatolo.

Il comunicato ufficiale del club: Attaccante classe 1992 è cresciuto nei settori giovanili di Varese, Albinoleffe e Milan con cui ha esordito in Serie A nel 2011; vanta una lunghissima carriera nel professionismo: più di 220 presenze in Serie B (Ascoli, Pro Vercelli, Virtus Entella, Carpi, Juve Stabia, Lecce, Foggia) e poi tanta Serie C. Beretta sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2025. L’attaccante ha scelto la maglia numero #9