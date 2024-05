“Varese Gen Z Garden Forum”, studenti universitari a confronto

Appuntamento domenica 19 maggio, alle Ville Ponti, con tante opportunità d’incontro e confronto per i giovani studenti della provincia di Varese

Un evento innovativo pensato per gli universitari della provincia di Varese: l’appuntamento è per domenica 19 maggio, quando negli spazi del Centro Congressi Ville Ponti si terrà la prima edizione di “Varese Gen Z Garden Forum”. Si tratta di un’iniziativa, promossa da Camera di Commercio insieme alla giovane startup StudentLINK, rivolta appunto agli studenti degli atenei del nostro territorio ma aperta anche a tutti gli altri universitari residenti in provincia di Varese.

L’obiettivo è di permettere loro di fare networking e, soprattutto, entrare in contatto – attraverso workshop, desk, speech e altre attività – con le opportunità e le occasioni professionali che il nostro territorio e le sue imprese possono offrire.

«Un’iniziativa che va nel segno di almeno due degli obiettivi che, nell’ambito del nostro programma pluriennale 2023-2028, ci siamo posti – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –. Il primo riferimento è, indubbiamente, all’attenzione verso le nuove generazioni col progetto emblematico “Varese Gen Z Garden” che mira a coltivare i talenti di ragazze e ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro. Un progetto innovativo, su cui s’innesta la giornata di domenica 19 maggio, che ha l’ambizioso obiettivo di sviluppare sul campo le caratteristiche che favoriscano l’occupabilità dei giovani e rispondano alle necessità del sistema economico provinciale in termini di reperimento di competenze e professionalità. E poi c’è il tema dell’attrattività: vogliamo, infatti, porre le condizioni per trattenere qui i giovani che si formano nei nostri istituti e nei nostri atenei così che possano mettere le competenze acquisite e il loro entusiasmo a disposizione di un ulteriore sviluppo del sistema socioeconomico varesino».

Entrando nei dettagli di una giornata che punta a far scoprire ai giovani studenti anche nuovi percorsi interessanti per il loro futuro, durante “Varese Gen Z Garden Forum” sono previsti incontri con speaker di riferimento nell’ambito dell’intelligenza artificiale, del marketing, della sostenibilità ambientale, ma anche dello sport, dell’imprenditoria e dell’evoluzione del mercato del lavoro.

Non mancheranno, poi, sessioni interattive di workshop con aziende, manager e imprenditori leader sul nostro territorio, che porteranno la loro esperienza così da offrire agli studenti l’occasione di acquisire competenze pratiche e potenziare le proprie soft skill. Durante l’evento, ci saranno anche sessioni di discussione libera e informale attraverso desk informativi a cura di imprese, professionisti e centri per l’impiego e tavole rotonde fra gli stessi soggetti e le associazioni studentesche così da poter confrontarsi ed esprimere opinioni e pareri su temi d’attualità. Di non minor rilievo l’opportunità di avere incontri gratuiti on-to-one con psicologi, consulenti delle risorse umane e studiosi di innovation technology.

L’iniziativa prenderà il via alle 10 con i saluti introduttivi a cura di Camera di Commercio e dei rettori degli atenei dell’Insubria e della Carlo Cattaneo LIUC, rispettivamente Angelo Tagliabue e Federico Visconti. A seguire, il via ai diversi momenti di networking e formazione.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione online sul sito di Camera di Commercio Varese, all’indirizzo web www.va.camcom.it sotto la voce “Prossimi eventi”.