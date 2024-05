Chiude sabato 18 maggio a varese la mostra “46 Espressioni d’Autore”

Sabato 18 maggio si chiuderà, dopo il mese di “tempo supplementare”, la mostra “46 Espressioni d’Autore” con cui è stato inaugurato lo spazio espositivo ricavato nella sede del Circolo dipendenti di Bper Banca Varese, in via Avegno 11.

Per il finissage, in programma alle 11, il presidente del Circolo degli artisti di Varese, Antonio Bandirali, presenterà le opere d’arte realizzate dal “Sine Nomine” dal titolo “Artificial Art, dal reale all’irreale”.

Apriranno l’evento Giuseppe Caffarelli, responsabile della sezione Cultura del Circolo Bper, e la poliedrica artista Nicoletta Magnani, un’introduzione a cui faranno seguito gli interventi di Antonio Bandirali, del prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti, del sindaco Davide Galimberti e dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, una partecipazione istituzionale che saluta l’interesse suscitato nei varesini dal nuovo centro di aggregazione culturale.

La prima mostra organizzata nel Circolo Bper Banca Varese è stata visitata infatti da più di settecento persone e gli interventi dei quindici artisti che hanno raccontato il loro percorso dell’anima nel tempo sono stati un intenso ed emozionante evento di cultura che di certo avrà un seguito, come non si esaurirà nella mostra “46 Espressioni d’Autore” la collaborazione del Circolo Bper Banca con il Circolo degli artisti di Varese e con l’associazione culturale La Varese Nascosta presieduta da Paolo Musajo Somma.

Giorgio Malacrida e Giuseppe Caffarelli, a nome del Circolo dipendenti Bper Banca esprimono soddisfazione per il successo della prima esposizione nei locali di via Avegno e ringraziano «tutti i volontari del Circolo Dipendenti BPER Banca e dell’Associazione Pensionati Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino – UBI Banca che hanno dato disponibilità all’apertura dell’esposizione. Un ringraziamento particolare agli Artisti del Circolo che con la loro presenza ci hanno consentito di avviare con successo il nostro spazio culturale in Varese».