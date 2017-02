Allevamento di suini, in arrivo contributi al settore

Foto varie

Svolta negli allevamenti di suini Made in Italy. “Dopo un pressante lavoro di Coldiretti – spiega Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia – è in dirittura d’arrivo il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che prevede, per la prima volta in Italia, un sostegno specifico al settore suinicolo di 8,3 milioni di euro nel 2017”.

Il sostegno è inserito nel provvedimento comunitario di rilancio della zootecnia e prevede un premio alle aziende agricole per ogni scrofa in lattazione da marzo a giugno per un importo fino a 45 euro. Il provvedimento inciderà positivamente su un settore che a livello italiano conta circa 8 milioni e 700mila capi di cui quasi il 50%, con oltre 4 milioni e 200mila animali nelle stalle lombarde.

“Con questa misura – afferma Prandini – si vuole sostenere il benessere animale ed il livello qualitativo delle produzioni suinicole, aiutando il rilancio di una filiera importante che, purtroppo, solo in Lombardia negli ultimi 5 anni ha perso quasi mezzo milione di suinetti e oltre 60mila scrofe. Si tratta di un primo passo importante per rafforzare uno schema di allevamento a garanzia dei consumatori e dei produttori nazionali per un suino 100% nato ed allevato in Italia, che sarà da apripista alla richiesta di Coldiretti in sede comunitaria di estendere l’aiuto accoppiato della PAC anche agli allevatori di suini, che fino a oggi ne erano esclusi”.