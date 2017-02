Pompieri salvano auto d’epoca dalle fiamme

incidente cantiere lavoro busto arsizio via villafranca apertura vigili del fuoco

Un incendio avvenuto questa mattina, poco prima delle sette a Samarate, ha rischiato di mandare in fumo alcune auto d’epoca di pregio. Le fiamme che si erano sviluppate in un garage di via Palestro, in zona del mercato, sono state però domate dai Vigili del Fuoc di Busto Arsizio che, giunti sul posto con un’autopompa, sono riusciti a circoscrivere con grande abilità l’incendio.