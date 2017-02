Rimangono gravissime le condizioni del giovane investito

ambulanza ambulanze incidente stradale notte 118 notturno notturna

(immagine di repertorio)

È stato operato nella notte il giovane di 27 anni investito ieri sera a Cairate.

Il ventisettenne era in via Como quando è stato travolto da un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese è stato ricoverato in neurorianimazione. I medici hanno tentato il disperato intervento chirurgico. Le sue condizioni permangono gravissime.

Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri di Busto Arsizio