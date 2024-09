Legnaia in fiamme a Cairate. Incendio spento tempestivamente dai Vigili del Fuoco

Attorno alle 12 di oggi, mercoledì, i vigili del fuoco di Busto Arsizio e di Tradate sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte a Cairate per l’incendio di una legnaia. Grazie al tempestivo intervento le fiamme sono state circoscritte e non hanno interessato abitazioni limitrofe, non ci sono feriti, sul posto anche la polizia locale.