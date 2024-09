Esce dall’auto prima che venga avvolta dalle fiamme, vigili del fuoco all’alba a Cairate

All’alba di questa mattina, giovedì 19 settembre, intorno alle 6.30 i vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti nel Comune di Cairate in via Monte San Michele per l’incendio di un’autovettura.

Secondo le prime informazioni il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo indenne prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme.