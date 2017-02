Risparmio energetico: una conferenza per “M’illumino di meno”

l'illumino di meno, risparmio energetico

Il Comune di Venegono Inferiore, in occasione di M’illumino di Meno, Giornata del Risparmio Energetico del 24 febbraio, ha organizzato per lo stesso giorno, una conferenza sul tema del risparmio energetico e idrico tenuta da Gianluca Ruggieri, professore dell’Insubria di Varese e Master Ridef del Politecnico di Milano.

L’evento è in programma alle 18.30 presso la Sala Consiliare del Municipio e, a seguire, ci sarà un aperitivo a lume di candela offerto dal bar Coffee Break di via Mauceri.

Inoltre, sabato 25 febbraio alle 10.00, presso il Salone della Biblioteca, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare ad attività di laboratorio sul tema del risparmio energetico.

Partecipando a questa iniziativa, il Comune invita tutti i cittadini a spegnere o ridurre le illuminazioni private e pubbliche il 24 febbraio tra le 18.30 e le 20.

Con questo gesto simbolico l’Amministrazione di Venegono Inferiore intende ribadire il proprio impegno nel promuovere un uso sostenibile delle risorse e l’adozione di comportamenti a salvaguardia dell’ambiente.