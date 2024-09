Il corto degli studenti del Don Milani di Tradate premiato al festival del cinema di Venezia

L’Istituto Don Milani di Tradate premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Per gli studenti e le studentesse di 5B del liceo Artistico è stata un’emozione unica essere presenti alla cerimonia condotta da Claudia Gerini per la fase conclusiva del concorso nazionale «Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza maschile contro le donne».

Il lavoro realizzato dai ragazzi della scuola tradanese era uno dei 5 cortometraggi selezionati tra le oltre 130 opere in concorso realizzate dalle scuole secondarie di I e II grado.

L’idea, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme al Dipartimento delle Pari Opportunità e al Ministero della Cultura, mirava a sensibilizzare sui temi della violenza maschile contro le donne e del rispetto reciproco, promuovendo una cultura di prevenzione e contrasto agli atteggiamenti discriminatori e violenti.

Nei laboratori del Don Milani, i ragazzi hanno ideato, progettato e prodotto il corto “Futura: il coraggio di voltare pagina” e hanno affrontato in modo delicato e potente le dinamiche complesse legate alla violenza di genere. Grazie al linguaggio audiovisivo, hanno trasmesso messaggi significativi e profondi, incoraggiando la riflessione e la consapevolezza in merito a questo importante tema sociale.

La cerimonia di premiazione ha visto riconosciuti i migliori prodotti audiovisivi presentati dalle scuole partecipanti, con premi consegnati dai ministri Roccella e Valditara.

«È stato un momento emozionante e gratificante che ha celebrato il talento e l’impegno degli studenti coinvolti – ha commentato il dirigente Vincenzo Mita – ha dimostrato come la creatività possa diventare un potente strumento per sensibilizzare e educare su questioni così importanti e attuali.

La partecipazione dell’ISISS Don Milani di Tradate a questa significativa iniziativa conferma l’impegno della scuola nel promuovere valori fondamentali di rispetto e uguaglianza, contribuendo attivamente alla costruzione di una società più consapevole e inclusiva. Un plauso speciale a tutti gli studenti e i docenti coinvolti in questo progetto straordinario che ha saputo dare voce a un tema così urgente e imprescindibile».