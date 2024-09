Tennis per tutti: prove gratuite con l’ASD Arcobaleno fino al 27 settembre

L’ASD Arcobaleno di Venegono Inferiore lancia un’opportunità per tutti gli appassionati di tennis, grandi e piccoli! Fino al 27 settembre, tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 16:00 alle 18:00, sarà possibile partecipare a prove gratuite sui campi della scuola Arcobaleno, situata in un contesto naturale unico, in via Damiano Chiesa.

«Non importa se sei un principiante curioso di scoprire il tennis per la prima volta o un giocatore che desidera perfezionare la sua tecnica: la scuola Arcobaleno ti offre l’occasione di metterti alla prova, guidato da istruttori qualificati e appassionati – spiegano dall’associazione -. L’iniziativa si rivolge a tutte le fasce d’età e livelli, con un approccio personalizzato per garantire a ciascun partecipante un’esperienza formativa e divertente. La scuola Arcobaleno è nota per il suo motto “Il tennis allena il tennis”, che rispecchia il valore della pratica continua e della dedizione, componenti essenziali per crescere come giocatori e come persone».

Dettagli Prove Gratuite: