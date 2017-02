Si è spento il “perzegat” Enrico Finocchi

Giovedì 23 febbraio è morto Enrico Finocchi, noto frutticoltore della Valcuvia e socio fondatore del “Perzegat“, società di produzione delle famose pesche di Monate. Finocchi era un uomo che aveva trasformato la sua grande passione in una professione che gli ha dato molte soddisfazioni a partire dal suo frutteto il “Ronco” a Comacchio di Cuvio. Era dunque un punto di riferimento per tutti coloro, professionisti e non, che amano coltivare le piante da frutta in particolare il melo. A lui si deve lo sforzo degli ultimi anni di recuperare le vecchie varietà delle nostre zone ormai andate perse.

Il funerale si terrà oggi pomeriggio, sabato 25 febbraio, alle 15 nella chiesa del Convento di Azzio.