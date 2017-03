Frana sulla Statale Lago Maggiore, muore un motociclista

Foto varie

Pomeriggio tragico sulla Strada Statale del Lago Maggiore. Un 68enne del Canton Ticino è stato travolto con la sua moto dai grossi massi che si sono staccati dalla parete della montagna sotto la quale corre la strada, tra Cannero Riviera e Cannobio, in frazione Carmine.

Non c’è stato nulla da fare per il motociclista elvetico, morto dopo essere stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale.

La frana ha causato anche due feriti che viaggiavano su un’auto, ma che fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

La strada che collega Verbania al confine svizzero è stata chiusa.