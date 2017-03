Incendio a Locarno, evacuato un palazzo

pompieri locarno apertura incendio ascona

(Foto di repertorio)

Incendio a Locarno nella notte del 4 marzo. A comunicarlo la polizia cantonale: è avvenuto verso le 4.20 in Via Vigizzi 7 in una palazzina di 4 piani.

Le fiamme sono partite dalle cantine: a titolo precauzionale 12 persone sono state evacuate dagli appartamenti, dove hanno poi potuto far rientro verso le 7.30, conclusi i controlli da parte di Pompieri e sanitari sull’abitabilità del palazzo.

Una anziana durante l’evacuazione si è ferita ad una caviglia ed è stata trasportata all’ospedale, mentre alcuni inquilini tra cui due agenti sono stati controllati sul posto dai sanitari per una inalazione di fumo.

Sul luogo, per le operazioni di soccorso, agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Locarno, i Pompieri di Locarno con 16 uomini e 5 veicoli, un equipaggio del Salva con due ambulanze.

La situazione ora è normalizzata e le fiamme sono spente: l’inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire le cause del rogo.