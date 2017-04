Al San Carlo lo spettacolo dedicato a Calogero Marrone

Tempo libero generica

Sabato 22 aprile, alle 21, al Teatro S. Carlo di Leggiuno, all’interno della stagione teatrale organizzata dagli Amici del Teatro, replicherà lo spettacolo “Calogero Marrone- Giusto tra le nazioni”, nato per ricordare e far conoscere la figura del capo ufficio anagrafe, cui è stata recentemente dedicata una via a Varese.

Marrone, siciliano, morì di stenti a Dachau il 15 febbraio 1945 in seguito al “calvario” delle carceri italiane, dopo essere stato denunciato alle SS dal podestà di Varese per aver fornito centinaia di documenti falsi a ebrei ed antifascisti per consentire loro di mettersi in salvo. Nel dicembre 2012 Marrone è stato insignito del massimo riconoscimento civile dello Stato di Israele “Giusto fra le Nazioni”, “per aver salvato i fratelli ebrei dalla persecuzione”.

Lo spettacolo è ispirato al libro di F. Giannantoni e I. Paolucci, “Un eroe dimenticato” da cui sono stati scelte toccanti testimonianze e passaggi della vita di Marrone che verranno portate in scena dagli attori. La drammaturgia è a cura di Stefano Moreni, lo spettacolo vedrà in scena più di 30 attori della Compagnia Duse di Besozzo, con la regìa di Silvia Sartorio, tra cui un gruppo di allievi attori adolescenti, che rappresenteranno una classe di liceo dei nostri giorni, alle prese con una ricerca su Varese nel 1943-45. Davanti ai loro occhi prenderanno vita i protagonisti, con cinque episodi scelti dalla vicenda di Marrone e riscritti in forma teatrale. Presenti nel testo anche le lettere originali scritte da Marrone ai famigliari durante la prigionia, con l’intervento dal vivo di canzoni dell’epoca.

SABATO 22 APRILE ORE 21 TEATRO S.CARLO LEGGIUNO, (vicino alla Chiesa)

Ingresso 7 €, ridotto 5. Info compagniaduse@gmail.com fb Compagnia Duse