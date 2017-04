Cambio nella squadra di Magni, esce Canton e il sindaco tiene le deleghe al Bilancio

Foto varie

Maurilio Canton esce dalla Giunta comunale di Brebbia e le deleghe al bilancio restano in capo al sindaco Alessandro Magni. La presa d’atto ufficiale è stata comunicata lo scorso 24 marzo ma il primo cittadino spiega che è il risultato di un accordo preso fin dall’inizio nella composizione della Giunta.

Anche l’ormai ex assessore al bilancio conferma: «il mio lavoro era quello dare una mano per far partire la macchina amministrativa sul tema del bilancio – spiega Canton -. Avevamo definito che sarebbe stato un incarico temporaneo e così è stato. Ora il sindaco e la sua squadra decideranno autonomamente come e in che modalità sostituire quel ruolo».