Caronnese pazza e vincente a Sesto, la Varesina affonda

Foto della Caronnese Calcio

VARESINA – OLTEREPOVOGHERA 0-4

Partita senza storia a Venegono con l’OltrepoVoghera che rifila quattro reti e allunga proprio su una Varesina sempre più in difficoltà. La squadra di Spilli ha provato più volte a trovare la rete in avvio ma il portiere dell’Oltrepo Cizza ha chiuso la saracinesca parando di tutto. Al 10’ è la Varesina a farsi avanti con Frugoli ma Cizza para. Risponde l’Oltrepo al 19’ con Lazzaro ma la sua conclusione finisce fuori. Tra il 20’ e il 23’ nasce una sfida tra la coppia Frugoli-Broggi e il portiere ospite ma quest’ultimo risponderà presente in tutte e tre le occasioni. Un minuto più tardi la svolta: calcio di rigore per l’OltrepoVoghera per fallo commesso dal portiere Gallino che viene ammonito. Dal dischetto D’Aniello non sbaglia, portando in vantaggio la sua squadra. Al 33’ è proprio D’Aniello a raddoppiare direttamente da calcio d’angolo. Prima della fine del primo tempo la Varesina ha cercato il gol Frugoli e Cianni ma concludendo con un nulla di fatto.

Nella ripresa 3-0 immediato dell’Oltrepo al minuto 48 con Zemide su assist di El Khayari. Al 55’ partita chiusa con il 4-0 firmato da Romano ancora su assistenza di El Khayari. Quest’ultimo proverà a cercare il gol personale ma la sua conclusione verrà bloccata da Gallino. Fino al novantesimo la squadra di casa proveà a trovare almeno il gol della bandiera ma sbatterà sempre sul muro eretto da Cizza. Dopo 4 minuti di recupero si chiude una partita che dona tranquillità ad un OltrepoVoghera, oggi in grande spolvero come il suo portiere, e getta ancor di più nella difficoltà una Varesina che non riesce a trovare la strada giusta.

MARCATORI: D’Aniello, D’Aniello, Zemide, Romano

VARESINA: Gallino, Tino, Groppo, Musca, Cianni, Marzio, Oldrini, Di Caro, Frugoli, Broggi, Castagna. A disp: Varesio, Albizzati, Caso, Allodi, Scapinello, Catta, Anzano, Sala, Menga. All. Spilli.

OLTREPOVOGHERA: Cizza, Margaglio, Grani, Hajrullai, Bettoni, Di Placido, D’Aniello, Zemide, Lazzaro, Buglio, El Khayari. A disp: Baldaro, Colombo, Tambussi, Rizzo, Maione, Di Palma, Battistotti, Coccu, Romano. All. Fasce.

PRO SESTO-CARONNESE 3-4

Partita spettacolare a Sesto San Giovanni con la squadra in trasferta, la Caronnese, che batte la Pro Sesto con un pirotecnico 4-3. Per i primi minuti succede poco, fino al 19’ quando Panatti conclude sul palo un’azione dei biancocelesti. Cambia la situazione al 27’: fallo in area di rigore e cartellino giallo Viganò e calcio di rigore per la Caronnese, che Luca Giudici non sbaglia. Dieci minuti dopo è proprio Giudici a trovare la doppietta e fare 2-0 per i rossoblu.

Nella ripresa succede di tutto. Al 48’ fallo in area di Andrea Giudici e Cristofoli trasforma il rigore concesso, portando la Pro Sesto sull’1-2. Al 58’ pareggiano i biancocelesti ancora con Cristofoli sugli sviluppi di un corner. Da qui parte il grande forcing che porta alla rimonta: 3-2 della Pro con Gobbi su assist di un Cristofoli in giornata di grazia. Finita qui? Neanche per sogno. Il bello deve ancora venire. La Caronnese sa di aver buttato via buona parte della ripresa e vuole rimediare. Ci prova con Corno e Mair ma il pallone non vuole entrare. La tenacia della squadra in trasferta paga: all’83esimo Fumagalli ammonito per fallo da rigore e Corno firma il 3-3. Un minuto dopo si concretizza l’incredibile controsorpasso della Caronnese con la conclusione vincente di Mair. I rossblu lottano e controllano la partita fino al minuto 95, quando l’arbitro sancisce la fine di un match spettacolare e che fa sognare la Caronnese, ancora in lotta per i primi posti.

MARCATORI: 28’, 38’ Giudici, 49’ Cristofoli, 68’ Gobbi, 83’ Corno, 84’ Mair

PRO SESTO: Perniola, Fumagalli, Leotta, Pirola, Cortinovis, Viganò, Panatti, Corti, Cristofoli, Battaglino, Fall. A disp: Sangalli, Maldini, Bernardi, Ghidoni, Raviotta, Martino, Brambilla, Gobbi, Di Renzo. All. Del Piano.

CARONNESE: Del Frate, Redaelli, A. Giudici, Sgarbi, Patrini, Marcolini, Mandelli, Galli, Cominetti, Corno, L. Giudici. A disp: Gherardi, Cottarelli, Caputo, Rudi, Scaramuzza, Baldo, Martino, Mair, Parravicini. All. Gaburro.

LEGNANO-PINEROLO 2-1

Vittoria importante per il Legnano che batte 2-1 il Pinerolo e continua a sperare nella salvezza. Al 36’ vantaggio dei lilla con un bel colpo di testa di Ianni. Sei minuti dopo pareggio piemontese con Procida, che segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa di nuovo vantaggio per il Legnano ancora con Ianni al 66’. La squadra di casa controlla il risultato fino al novantesimo e si aggiudica un match che porta 3 punti fondamentali.



MARCATORI: 36’ Ianni, 42’ Procida, 66’ Ianni.

LEGNANO: Houehou, Paroni, Mele, Balconi, Bolis, Rovrena, Pelucchi, Provasio, Ianni Felipe, Hazah, Laraia. A disp: Di Graci, Marcolini, Perucca, Tomei, Cochis, Cantarella, Ojeda, Perez, Adici. All. Tomasoni.

PINEROLO: Baldi, Tuninetti, Pantassi, Procida, Dalmasso, Rignanese, Mulatero, Noia, Gioè, Gasbarroni, Begolo. A disp: Zaccone, Greco, Martini, El Otmani, Di Dio, Zojzi, Tonini, Gili, Radoi. All. Nisticò.