Centro sportivo Uslenghi, inaugurate le prime novità

Iniziato un percorso di riqualificazione del centro polisportivo “Carlo Matteo Uslenghi” in via Europa a Tradate. L’inaugurazione si è tenuta domenica 9 aprile alla presenza del Sindaco Laura Cavalotti e dell’Amministrazione, targata PD con il sostegno di Partecipare Insieme 2.0 e Sinistra X Tradate.

«I lavori realizzati fino ad oggi sono la messa a norma dell’impianto elettrico, la realizzazione di una nuova Club House per i campi da tennis, la costruzione di nuovi spogliatoi per il campo numero 3 e, fiore all’occhiello del centro, la nuovissima pista di atletica» spiegano dal Comune. «Spero che questo sia solo l’inizio di un percorso totale di riqualificazione del centro polisportivo» afferma il Consigliere PD, Angelo Summa «perché c’è ancora molto lavoro da fare per poter organizzare eventi veramente importanti e di forte richiamo per la città di Tradate».

Hanno presenziato atleti nel mondo dell’atletica leggera come Jacopo Peron, tradatese campione italiano indoor 2014 e attualmente ancora detentore della migliore prestazione italiana Allievi sui 600 metri, che ha più volte indossato la maglia della nazionale partecipando, fra le svariate manifestazioni, anche ai Mondiali in Ucraina e alle Ginnasiadi in Brasile (bronzo sugli 800 metri).

Un’altra gradita presenza è stata quella di Cristina Gallì, professoressa di educazione fisica tradatese e atleta di livello da poco tornata in attività nel Campionato Mondiale Indoor Master in Corea del Sud, dove si è classificata quinta nei 3000 metri e quarta nei 1500 mt, ma soprattutto medaglia di bronzo nella staffetta 4×200 e medaglia di bronzo nella gara degli 800 metri.

Infine la nuova stella nascente dell’atletica leggera italiana Silvia Oggioni, di Gavirate, giovanissima ma già con un palmares invidialbile a tanti: Campionessa italiana 2016 sui 5000 metri Under23, prima classificata ai Giochi del Mediterraneo 2016, medaglia di bronzo a squadre con la nazionale italiana agli Europei di Cross nel 2016 e da pochissime settimane Campionessa italiana di Cross under23 a Gubbio.

Il via è stato dato dalla Banda di Tradate e a seguire si sono tenute le gare di atletica: staffette con il Campionato Provinciale ragazzi/e, cadetti/e, assoluti/e e diverse gare aperte ai partecipanti di tutte le età, perché, come afferma il Consigliere Summa «il momento dell’inaugurazione è stata una grande festa per rilanciare lo sport a Tradate e quindi, a nome di tutta l’Amministrazione, un momento di orgoglio per la nostra città».