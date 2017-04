Il Consigliere Licata in visita a Comonext

Foto varie

«Ho avuto l’occasione di conoscere la realtà del Parco Scientifico Tecnologico ComoNext qualche settimana fa – ha spiegato il Consigliere provinciale con delega al Lavoro Giuseppe Licata – Si tratta di una realtà davvero interessante legata al mondo del lavoro, dell’innovazione e della nascita e della crescita delle start-up, la cui sede è a pochi chilometri dai nostri confini territoriali. E in questo particolare e delicato momento storico, nel quale la costruzioni di reti e connessioni è sempre più strategica, mi sono fatto promotore di un incontro ufficiale tra ComoNext e Provincia, con l’obiettivo di valutare possibile sinergie tra le due realtà».

La visita si è svolta ieri, a Lomazzo, nella sede di ComonNext. Il Parco tecnologico, ubicato all’interno di un ex cotonificio ristrutturato e riqualificato, è attivo da 10 anni e oggi ospita 112 aziende innovative alle quali offre svariati servizi, che permettono loro di svilupparsi in un ambiente stimolante e ricco di opportunità. ComoNext è anche incubatore di impresa, ovvero accompagna la nascita e la crescita di nuove imprese con agevolazioni e consulenze ad esse dedicate.

Alla visita hanno partecipato Monica Tega, responsabile del Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Varese e Marina Rossignoli, Presidente dell’Agenzia Formativa facente capo alla Provincia stessa.

«Innanzitutto ringrazio per la cordiale accoglienza il Direttore generale Stefano Soliano e il responsabile Incubatore Start-up Maria Cristina Porta – prosegue il Consigliere provinciale con delega al Lavoro Giuseppe Licata – Ho ritenuto importante che la Provincia di Varese entrasse in contatto con questa interressante realtà nell’ottica di una partnership attraverso la quale il nostro Ente possa prossimamente erogare nuovi servizi orientati al supporto delle persone, che nel nostro territorio intendono fare impresa e quindi potenzialmente generare economia e posti di lavoro. E’, infatti, molto complesso lo scenario che si pone davanti al cittadino che decide di trasformare una propria idea di business in una concreta iniziativa imprenditoriale: dalla ricerca di una sede fisica alle fonti di finanziamento, senza sottovalutare il groviglio normativo nel quale districarsi e la scelta delle strategie e delle tecnologie da applicare».

Durante la visita di ieri, e in particolare nella riunione che si è svolta, è stata fatta una prima valutazione sulla possibilità di mettere il know-how di ComoNext a disposizione dei futuri imprenditori del nostro territorio, specie nel campo dell’innovazione tecnologica, attraverso nuove attività poste in essere dal Settore Lavoro e dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. «E’ stato un primo incontro esplorativo – ha concluso Licata – e ora ne seguiranno altri più operativi con l’obiettivo di raggiungere al più presto un’intesa auspicata da entrambe le parti a beneficio dello sviluppo della provincia».