Pasqua e Pasquetta con il sole

Una giornata di sole sul Ceresio a Brusimpiano - foto Merula61

Preparate il cestino per il pic nic. Il sole splenderà su Pasqua e Pasquetta e potremo goderci in santa pace questi tre giorni di vacanza.

Se un passaggio nuvoloso ci sarà, ma non tutti i siti ne parlano, sarà sabato pomeriggio: niente di “serio” (anche se il centro Geofisico Prealpino parla di neve sopra i 2000 metri), solo una perturbazione passeggera.

Domenica 16 aprile, Pasqua

Sarà soleggiato e ventilato da Nord su Alpi e Prealpi. In mattinata ben soleggiata con cielo da nuvoloso a poco nuvoloso e azzurro; dal mezzogiorno e nel pomeriggio tempo ben soleggiato con cielo azzurro e da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi alte e cumuli, poi in serata cielo stellato. Temperature tra gli 11 e i 24 gradi.

Lunedì dell’Angelo

Ben soleggiato al mattino presto con cielo da nuvoloso a poco nuvoloso e azzurro per nubi alte e cumuli; dal mezzogiorno e nel pomeriggio tempo ampiamente soleggiato con cielo azzurro e da poco a parzialmente nuvoloso, poi in serata cielo stellato. Ventilato a regime di brezza. Temperature di poco più basse di quelle di Pasqua

Ma aspettate a fare il cambio degli armadi: da martedì 18 a venerdì 21 aprile tornerà il freddo. Un freddo vero, da fine febbraio. Così dicono. Aspettiamo e vediamo