Anche i locali diventano ecosostenibili: Carlsberg e Lessmore insieme per mostrarlo a Tutto Food

horeca: locale carlsberg con mobili di Caporaso lessmore a tutto Food, stand Fipe

A Tuttofood 2017, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage, in programma dall’8 all’11 maggio presso gli spazi di Fiera Milano, Carlsberg Italia ha portato in mostra #HorecaSostenibile, un esempio di locale – hotel, ristorante, caffè – che rispetta la qualità, l’ambiente e i consumatori. E per renderlo concreto, ha collaborato con chi i mobili e le forniture le realizza già ecosostenibili: la Lessmore dell’architetto varesino Giorgio Caporaso.

Una collaborazione nata sui laghi, tra Induno Olona e Varese, ma che ha come obiettivo l’Italia e oltre: il locale “di prova” è infatti ospitato nell’area FIPE – La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, aderente a Confcommercio nazionale – e oltre ad offrire un esempio di forniture e servizi di qualità, ospita, in questi giorni di esposizione, workshop e incontri per approfondire la sostenibilità in tutti i suoi aspetti.

La collaborazione di Carlsberg con FIPE nasce dalla volontà di “incentivare e promuovere la ristorazione sostenibile, estendendo il concetto del “valore del cibo” e della cultura etica a tutti gli operatori dell’Ho.Re.Ca”.

Il locale, nei padiglioni 2 e 4, è in uno spazio che, anche negli allestimenti, sottolinea l’importanza di una ristorazione sostenibile contro lo spreco alimentare, puntando alla trasmissione di una coscienza e di una cultura sempre più “green”, a casa come al ristorante: e componibilità, personalizzazione, trasformabilità, oltre che riparabilità, disassemblabilità, riciclabilità sono i principi su cui si basa la ormai ben nota Ecodesign Collection di Lessmore, protagonista dello stand: tanto che il suo patron, l’architetto Caporaso, partecipa ad una tavola rotonda in programma nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio su sostenibilità e innovazione: “Innovare per risparmiare”, in collaborazione con Carlsberg Italia, e CAST Alimenti.