A Varese il processo per l’incidente di Viggiù dove perse la vita Marco Zanotti

L’autopsia ha dimostrato un chiaro nesso di causalità fra l’incidente stradale occorso a Marco Zanotti, 56 anni, deceduto a Viggiù il 21 giugno di due anni fa nello scontro con un’aiuto guidata da una donna oggi imputata per omicidio stradale colposo. Il procedimento a carico della conducente è in fase di udienza preliminare, cioè in un momento procedurale che precede il processo vero e proprio e che non necessariamente vi progredirebbe qualora le parti si accordassero per un patteggiamento, cioè una definizione della pena su accordo delle parti che di solito viene condizionata al risarcimento.

«Tuttavia alla base delle considerazioni imposte dai miei assistiti non vi è una questione economica, vorrei fin d’ora chiarirlo», spiega l’avvocato Gianpiero Maccapani, che rappresenta le parti civili, figlia e moglie di Marco Zanotti (originario di Induno Olona e uomo molto conosciuto nel campo dei motori e appassionato di go-kart).

«È necessario accertare il danno da morte e la verità giuridica dei fatti», spiega l’avvocato Maccapani che annuncia per la prossima udienza, fissata per l’8 di ottobre, la predisposizione di una memoria da presentare alla corte. Dunque ora l’iter processuale va avanti, sempre in camera di consiglio (quindi con rito non aperto al pubblico); a quanto pare un primo passo di natura risarcitoria – reputato comunque insufficiente rispetto a quanto patito dalla famiglia – è stato intrapreso dai legali dell’imputata, una donna di origini straniere accusata di aver travolto all’altezza di via Bevera la moto sulla quale viaggiava la vittima, che dopo l’incidente si rialzò, chiese conto di quanto avvenuto, ma con un quadro clinico destinato ad un repentino peggioramento: il ricovero d’urgenza dal pronto soccorso di Varese e il successivo decesso, nel tardo pomeriggio dello stesso giorno.