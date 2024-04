Attraverso le attività di ristorazione presenti sul territorio, la Valceresio vuole presentare la sua identità culinaria, fatta di una cucina tradizionale, locale e non, che utilizza prevalentemente i prodotti del territorio, in un’ottica di piena sostenibilità

Fino al 24 aprile, dal lunedì al venerdì, nei ristoranti aderenti all’iniziativa, sarà possibile scegliere il menù degustazione, ideato per la rassegna gastronomica

LA VALCERESIO NEL PIATTO

La rasssegna è ideata dal Distretto del Commercio della Valceresio, la cui cabina di regia è composta dai comuni di Induno Olona (capofila), Arcisate, Bisuschio, Besano, Porto Ceresio e Confcommercio Ascom Varese, con il supporto organizzativo dell’Associazione 23&20 e il sostegno di Slowfood.

Polenta, selvaggina, lumache, uova e pollame, miele, pesce di lago, ortaggi, formaggi, carne e salumi locali sono gli ingredienti tipici della tradizione culinaria della Valceresio, tutte prelibatezze che saranno protagoniste della rassegna gastronomica.

Per partecipare e assaggiare uno dei menu è gradita la prenotazione, per garantire la freschezza del prodotto, indicando anche che si intende scegliere il menu di degustazione ideato per la rassegna gastronomica.

I RISTORANTI CHE ADERISCONO ALLA RASSEGNA GASTRONOMICA

AGRITURISMO LA NUOVA FATTORIA

Via Molino 1, Arcisate

Leggi il menu

RISTORANTE AL POSTO GIUSTO

Vai Butti 35, Porto Ceresio

Leggi il menu

TRATTORIA AL VECCHIO FAGGIO

Via Garibaldi 8, Cuasso al Monte

Leggi il menu

BAR TRATTORIA DEL SOLE

Via Marconi 51, Besano

Leggi il menu

RISTORANTE CROTTO PLINIUS

Induno Olona

Leggi il menu

LA CAMPAGNOLA TRATTORIA-PIZZERIA

Via Pavia 86, Induno Olona

Leggi il menu

LA VECCHIA CANTINA

Via Mora Casa 4a, Porto Ceresio

Leggi il menu

RISTORANTE LE GROTTE DI VALGANNA

Strada SS233, Varese

Leggi il menu

RISTORANTE LIDO 2.0

Via Mazzini 50, Porto Ceresio

Leggi il menu

LOCANDA BELLAVISTA

Via Manzoni 28, Arcisate

Leggi il menu

RISTORANTE DUE LANTERNE

Via Arturo Ferrarin 25, Induno Olona

Leggi il menu

RISTORANTE LAGHETTO FONTEVIVA

Via Valganna 24, Induno Olona

Leggi il menu

BAR TRATTORIA IL NESPOLO

Via Porro 8, Induno Olona

Leggi il menu