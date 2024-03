Una rassegna gastronomica per rilanciare il territorio: presentata a Induno Olona “La Valceresio nel piatto”

È stata presentata questa mattina a Induno Olona la rassegna gastronomica “La Valceresio nel piatto”, nuova iniziativa organizzata dal Distretto del Commercio della Valceresio di cui fanno parte i comuni di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio.

A partire dal 25 marzo e fino al 24 aprile, dal lunedì al venerdì, esclusi Pasqua e Pasquetta, nei ristoranti aderenti all’iniziativa, sarà possibile scegliere il menù degustazione ideato per la rassegna. Principali protagonisti dei menù saranno polenta, pesce di lago e carne e salumi locali, ma non mancheranno lumache, miele, formaggi e uova, il tutto accompagnato da vini prodotti sul territorio. I prezzi oscilleranno tra i 16 e i 50 euro a persona a seconda delle pietanze proposte.

«Crediamo che questa iniziativa possa essere il primo passo per dare un’identità ad un territorio come la Valceresio», hanno detto i sindaci del distretto alla presentazione dell’iniziativa, che coinvolgerà numerose attività commerciali della Valceresio per un totale di 13 menù diversi da assaporare nei 23 giorni di calendario disponibili.

«Questa iniziativa è un importante richiamo turistico che contribuirà alla visibilità e alla conoscenza del nostro territorio e delle sue attività– ha detto l’assessore al Commercio di Induno Olona Claudio Andreoletti – A breve inoltre replicheremo il bando per le attività commerciali dello scorso anno, con una cifra di 50mila euro».

All’incontro di presentazione erano presenti l’amministrazione di Induno Olona, capofila del progetto, i sindaci dei comuni del Distretto, una rappresentanza dei ristoratori del territorio e l’associazione Slow Food che patrocinerà l’iniziativa: «Stiamo cercando di dare spazio a piccoli produttori locali e di aiutare i coltivatori che praticano un agricoltura sostenibile, quanto mai importante in questo periodo storico».