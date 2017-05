Campi Estivi 2017

Crossroads – Intrecci culturali propone anche per l’estate 2017 il campus estivo artistico a Castano Primo e a Gallarate.

Per questa stagione il campus approda in una veste del tutto nuova, si chiamerà infatti Cross Musical, un campus che mescola teatro, danza, canto e scenografia per arrivare alla conclusione con uno spettacolo di musical, che si terrà sul palco dell’Auditorium Paccagnini di Castano Primo.

I partecipanti saranno guidati da insegnanti professionisti e specializzati in ogni disciplina affrontata.

Nel mese di giugno il campus si terrà a Castano Primo presso l’Auditorium Paccagnini nelle due settimane dal 19 al 30 giugno rivolto all’età dai 6 agli 11 anni.

Nel mese di luglio il campus si terrà a Gallarate presso la sede Crossroads di via Volta 11, le due settimane dal 10 al 21 luglio rivolto all’età dagli 8 ai 13 anni.

Gli orari per entrambi i campus sono dalle 9.00 alle 17.00 con pranzo al sacco dalle 12.30 alle 14.00.

Su richiesta c’è la possibilità di pre campus e post campus.

Per informazioni

Crossroads-Intrecci culturali

Tel. 0331 792446

Email: info@intrecciculturali.it

Pagina Facebook: Crossroads-Intrecci culturali

Sito internet: www.intrecciculturali.it/estate