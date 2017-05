Ecobaleno Sport Camp

Campi Estivi 2017

Dopo “RiOlimpichiamo”, l’edizione record del 2016 con 700 bambine e bambini partecipanti agli Sport Camp che hanno animato con energia la Valle Olona e l’Altomilanese dal Giugno al Settembre scorso, SportPiù ( in collaborazione con Energicamente Coop. Sociale) ha già elaborato il tema che farà da collante alle proposte per l’estate 2017.

Il successo dello scorso anno si deve in gran parte alla buona riuscita di Sporteen Camp, la proposta per gli adolescenti tra gli 11 e i 16 anni realizzata grazie al bando congiunto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “Lo sport: un’occasione per crescere insieme”, che ha attratto una fascia di età tendenzialmente esclusa da tutte le offerte simili.

Lo Sport Camp è rivolto a tutte le bambine e i bambini dai 4 ai 14 anni che vogliono trascorrere una vera e propria “vacanza in città”, trasformando le vacanze scolastiche in giornate divertenti e piene di occasioni di apprendimento: giochi, attività ludico-creative, discipline sportive, laboratori teatrali e…nuoto e giochi in e con l’ acqua!

Quest’anno il tema che crea un filo rosso tra le varie sedi si scrive ECOBALENO e si legge divertimento di ogni genere e per tutti i gusti: un’esplosione di energia e colori, dove l’ecologia prende per mano i valori di uguaglianza, inclusione e rispetto per un mix di gioco, sport, attività creative e didattiche davvero senza limiti e senza barriere.

Ciascuna delle settimane programmate declina le sfumature del tema generale con dei micro-temi, ad esempio la Green Week, un tuffo nel verde per scoprire la natura e imparare a tutelarne le infinite potenzialità con il laboratorio “Facciamo l’orto”; o come la English Week, full immersion ludica nel mondo della lingua inglese e della cultura anglosassone sotto la guida di una docente laureata, tra laboratori e sport in lingua; o ancora l’International Week, un viaggio negli usi e tradizioni dei popoli dei 5 continenti attraverso il laboratorio di cucina “Chef around the world” ecc.) per garantire una varietà di esperienze arricchente e stimolante, per creare un percorso unico (per chi frequentasse una sola week) e coerente (per chi invece frequentasse più week).

La formula di successo degli anni passati rimane invariata ma si moltiplica, aggiungendo alle già note sedi del Collegio Rotondi di Gorla Minore, dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, dell’IdeaVerde Village di Olgiate Olona, dell’Ente morale San Vittore Olona, dei Ronchi di Gallarate, la nuova location del Minigolf di Varese: un’area ludico-sportiva nel pieno centro cittadino e a ridosso dei suggestivi Giardini Estensi, perla naturalistica e storica della Città Giardino.

L’organizzazione di Ecobaleno Sport Camp a Varese è stata possibile grazie alla sinergica collaborazione con la Pro Loco, la Piscina Comunale, i gestori del bar del Minigolf e del Comune, che hanno creduto fortemente in un progetto che ridarà vita ad un luogo del cuore dei varesini, riempiendolo di energia e colori per i mesi estivi!

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, la formula Sport Camp prevede una programmazione che va dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì (con possibilità di ampliare l’orario con pre e post-camp), dal 12 giugno fino all’8 settembre. Ogni giornata si snoda tra sport, gioco, relax, creatività…Ma sopratutto socializzazione e condivisione, con grande importanza per il rito del pranzo insieme, momento educativo in grado di favorire autonomia, collaborazione e relazione.

Il progetto ECOBALENO intende favorire lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili attraverso lo sport e altre attività cooperative, per un percorso di crescita mirante all’ autocontrollo, al rispetto delle diversità e alla convivenza pacifica.

La presenza di istruttori sportivi specialisti aiuterà non solo ad imparare/affinare tecniche sportive e/o ludiche, ma anche ad accendere una passione per una disciplina prima sconosciuta, in modo da favorire l’inclinazione sportiva naturale insita in ciascun bambino. Le molteplici e variegate attività manuali e intellettive presenti nella programmazione sono pensate per implementare le occasioni di apprendimento e per potenziare il bagaglio esperienziale.

Grande importanza avrà la riscoperta dell’emozione del contatto con la natura, per imparare a conoscere e apprezzarne le sue ricchezze, attraverso laboratori, orienteering e altre attività a tema green!

Per restare aggiornati su eventi promozionali, open day e altro mettete like alla pagina facebook Sport Camp.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni contattare la segreteria SportPiù al numero 0331 1710846, oppure via mail a info@sportpiu.org