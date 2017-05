Il calcio ad Arnate è pronto a ripartire

Le immagini dei dilettanti

A stagione chiusa da circa un mese, per l’Arnate è tempo di progettare la stagione che verrà. Dopo l’importante e sudata salvezza ottenuta nel girone legnanese di Seconda Categoria, la storica squadra di Gallarate inizia a muovere le carte in tavola.

Il presidente Angelo Contarino un primo passo lo ha fatto, nominando l’ambizioso Raffaele Ferraro come nuovo direttore sportivo. L’obiettivo congiunto dei due dirigenti è quello di ristrutturare il settore giovanile, così da porre solide basi a un club che ha voglia di proiettarsi verso il futuro. In primis la ricostituzione delle categorie “piccoli amici” e “pulcini”.

L’intenzione della dirigenza, per incentivare le iscrizioni, è quella di non far pagare le rette alle famiglie che vivono in difficoltà economiche.

Per le categorie“esordienti”, “giovanissimi” e “allievi” il lavoro consiste nel ricercare giovani calciatori da inserire in queste categorie e poter quindi iscrivere le formazioni ai rispettivi campionati.

Movimenti in vista anche per la juniores: alcuni giovani calciatori saranno promossi in prima squadra, altri arriveranno, ma il nucleo della squadra rimarrà invariato.

E’ in programma inoltre la realizzazione di un campus estivo dedicato esclusivamente alle attività calcistiche.

Tanti e grandi i progetti in casa Arnate, col desiderio e l’auspicio di creare una realtà giovane e solida.