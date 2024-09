Il Coro Divertimento Vocale apre l’autunno gallaratese con il concerto anni Settanta

L’autunno gallaratese si apre con il concerto in piazza del Coro Divertimento Vocale: dopo il rinvio a giugno, il celebre coro torna sul sagrato della basilica domenica 21 settembre e ha in serbo una festa musicale il cui tema saranno i favolosi anni Settanta, con un repertorio di braniche hanno fatto la storia della musica, e

che trasporteranno il pubblico nella magica atmosfera da tutti tanto amata.

Sarà un’onda di energia contagiosa, quella che riempirà Piazza Libertà nel centro di Gallarate, e che travolgerà tutti i presenti per cantare e ballare con i coristi del Coro

Divertimento Vocale! Sul palco anche alcuni gruppi di anziani delle RSA gallaratesi: Fondazione Bellora, 3SG Camelot, Fondazione Il Melo Onlus Luigi Figini – Hotel Alzheimer, con i quali il Coro Divertimento Vocale ha realizzato negli ultimi sei mesi il progetto musicale “Senza Limiti d’Età”.

Al loro fianco anche alcuni giovani del Centro Polifunzionale La Girandola, insieme ai componenti del Piccolo Coro Batticuore di Samarate, ed ai volontari del Comitato gallaratese della Croce Rossa italiana.

Il Cdv, Coro Divertimento Vocale, è uno dei cori più numerosi d’Italia, con 150 voci e una band. Fondato nel 1996 a Gallarate da un gruppo di 20 giovani sotto la guida del Maestro Carlo Morandi, è composto da persone di ogni età e professione, unite dalla passione per la musica. Il coro ha tenuto oltre 300 concerti in piazze e teatri, presentando spettacoli tematici che combinano canto, coreografia e creatività. Il Cdv è anche impegnato in attività sociali, dedicando gran parte delle sue esibizioni a sostegno di associazioni locali. Nel 2019, ha raggiunto la finale di Italia’s Got Talent con l’esibizione del “Temporale”.