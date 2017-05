Il mondo di ieri e di oggi secondo Vaps

pittori, quadri, dipinti, sculture

Lingue, tradizioni, costumi, cultura e storie diverse raccontano il carattere di un popolo. Simili o molto diverse, le etnie che hanno abitato e abitano il mondo, lo rendono tanto vario quanto affascinante. Dalle maschere africane ai leggendari Samurai giapponesi, passando per gli Eschimesi e i Vichinghi, sono tutti portatori di messaggi, forme e colori.

La mostra “No Nation” al Temporary Workspace di Novotel Milano Malpensa Airport dal 4 al 21 maggio è un tributo del tutto personale e originale di Vaps, artista e illustratore, al nostro “mondo” di ieri e di oggi con un lavoro inedito, realizzato per l’occasione, che trova il suo spazio ideale proprio in un luogo di passaggio e incontro di visitatori da tutto il mondo.

Vaps si è confrontato con la bellezza, la particolarità visiva, le palette di colori e il messaggio che ogni cultura porta con sé in un viaggio attraverso i costumi, le maschere e i miti delle diverse nazionalità globali che si ritrovano in un ipotetico non-luogo, e lo abitano, gli danno un senso e un contenuto. Le tele dipinte ad acrilico, di diverse dimensioni, presentano un elemento, un soggetto e una cultura diverse prediligendo tre colori oltre al nero che è predominante insieme al bianco.

Il tratto è realizzato con marker nero di vernice, che traccia un segno perfettamente coprente diventando elemento fondamentale per lo stile pulito e “grafico” dei soggetti.

Inaugurazione giovedì 4 maggio ore 19.00. Seguirà aperitivo (€ 10.00). Intervento musicale di Birø, un progetto musicale che punta a coniugare la tradizione cantautorale italiana con l’elettronica contemporanea.

Le canzoni contenute nel primo EP “Incipit”, sono un mix di elettronica, pop, synth, chitarre distorte, testi profondi, groove e indie stile The Strokes e Arctic Monkeys.

Vaps è nato a Tradate nel 1987, e fin da piccolissimo si è approcciato all’illustrazione a mano libera ed è cresciuto costantemente a contatto con arte, comunicazione e pubblicità. Oggi, il suo tratto si è pulito, è essenziale e dinamico ed è sempre alla ricerca di impatto, sia per quanto riguarda i colori e le linee, sia per i soggetti. Vaps è amante della linea dritta perfetta, come del tratto irregolare, dei milioni di colori della grafica, come dei disegni monocromatici, dei soggetti ricercati e complessi, come di quelli iconici.

NO NATION – VAPS

4 -21 maggio 2017

Temporary Workspace

Novotel Milano Malpensa Airport

Via Al Campo, 99 – 21010 Cardano Al Campo (VA)

Telefono: 0331 266611

Inaugurazione 4 maggio 2017 ore 19. Intervento musicale di Birø.

tutti i giorni 9.00 | 20.00