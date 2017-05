La “festa della musica” cerca band

laveno mombello manifesto centrosinistra

Cercasi band o cantanti per la “Festa della Musica” in programma a Laveno Mombello il 21 giugno. Laveno e-Venti sta organizzando, in collaborazione con il Comune e la partecipazione di altre realtà associative, la II Edizione della Festa della Musica per il lungolago con incontri, proiezioni di film, mostre e appuntamenti per i più piccoli.

L’evento si ispira all’omonima iniziativa nata in Francia per celebrare in musica il solstizio di estate e gli organizzatori stanno cercando band da inserire all’interno del programma.

Le iscrizioni sono ancora aperte; per partecipare iscrivete il vostro gruppo al link: http://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/it/info/iscrizione-artisti