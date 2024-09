“Viaggio nell’immagine 3”: sette fotografi in mostra a Laveno Mombello

In due fine settimana di settembre, gli appassionati di fotografia avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza visiva straordinaria con la mostra collettiva “Viaggio nell’immagine 3”. L’evento, che si terrà nella cornice di Villa Fumagalli, situata in Via Labiena 87 a Laveno Mombello, sarà l’occasione per ammirare le opere di talentuosi fotografi locali.

La mostra, patrocinata dal Comune di Laveno Mombello, si svolgerà nei fine settimana del 21-22 e 28-29 settembre, con orari di apertura dalle 14:30 alle 19:00. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 21 settembre alle ore 16, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare gli artisti e discutere delle loro opere.

I fotografi che esporranno i loro lavori sono Alex Boldini, Dania Guggiroli, Daniele Perozzo, Elisa Martignoni, Massimo Zanderin, Mauro Giacobbo e Ulisse Piana. Ognuno di loro porterà in mostra la propria visione personale e artistica, proponendo una varietà di stili e tematiche che riflettono la bellezza e la complessità del mondo attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.

Con “Viaggio nell’immagine 3”, i visitatori potranno esplorare una molteplicità di prospettive fotografiche, dal paesaggio naturale alla fotografia concettuale, in un contesto intimo e immersivo. La scelta della location, Villa Fumagalli, aggiunge un tocco di eleganza e storia a questa esposizione. L’ingresso alla mostra è libero, invitando così chiunque a partecipare e lasciarsi ispirare dalle immagini esposte.