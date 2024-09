Addio a don Remo Ciapparella, per anni Parroco a Olgiate Olona, Laveno Mombello e Jerago con Orago

Mercoledì 18 settembre 2024 è deceduto don Remo Ciapparella. Il parroco era molto noto in Provincia di Varese dove è nato e ha svolto buona parte della sua attività.

Nato a Busto Arsizio il 04 dicembre 1945 è stato ordinato sacerdote nel 1970. Il primo incarico è stato lontano dalla nostra provincia, a Sesto San Giovanni, dove è stato vicario pastorale nella parrocchia del SS. Redentore fino al 1977.

Dopo quell’esperienza è tornato nel Varesotto, che non ha più lasciato. Dal 1977 al 1991 è stato vicario parrocchiale a Olgiate Olona, nella parrocchia dei Ss. Stefano e Lorenzo, per poi trasferirsi sul Lago Maggiore, a Laveno Mombello, dove dal 1991 ha preso in carico la parrocchia di Santo Stefano e del 2004 anche quella della Beata Maria Vergine del Pianto.

Dal 2007 al 2010 è stato Parroco a Jerago con Orago e poi fino al 2021 Responsabile della Comunità Pastorale “Maria Regina della Famiglia” di Jerago con Orago e Besnate. Dal 2021 è stato infine Residente con incarichi pastorali nella Comunità Pastorale “Beata Vergine del Carmelo” di Appiano Gentile, Oltrona di San Mamete e Veniano.