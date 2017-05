L’ultimo turno di playoff e playout in diretta

Varese - Gozzano 3-2

Ultima domenica per la Serie D. Al “Franco Ossola” il Varese ospita il Gozzano per la finale dei playoff. Doppia sfida per i playout: a Venegono Superiore c’è Varesina – Verbania, a Busto Garolfo Bustese – Legnano. Potete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn #varesegozzano e #varesinaverbania via Instagram e Twitter.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI