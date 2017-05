Nasce Mdp: Taricco in pole, il sindaco Simonelli aderisce

Ridare una casa al popolo della sinistra. E’ questo l’obiettivo di Articolo 1 Mdp, il movimento nato con la scissione a sinistra del Pd. Ieri sera, all’Auditorium del Liceo Musicale di via Garibaldi, si è costituito il comitato provinciale. Erano presenti Roberto Speranza, leader nazionale, la senatrice Lucrezia Ricchiuti, il senatore Carlo Porcari. Speranza ha esplicitamente affermato che Mdp nasce per ridare una casa al popolo della sinistra che non si riconosce più in un partito personalistico e spostato al centro. Mdp ha costituito comitati locali a Varese, Sesto Calende, Malnate, Cardano al Campo, Fagnano Olona. A Fagnano il sindaco Federico Simonelli ha aderito al movimento. L’ex segretario del Pd Fabrizio Taricco fa parte del nuovo partito e potrebbe divenirne il coordinatore provinciale; non era iscritto al Pd da alcuni anni. Dal 19 al 21 maggio si terrà a Milano la conferenza programmatica.