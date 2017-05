Nordic Walking Park, alla scoperta dei nuovi sentieri dell’Oasi Zegna

Bielmonte Outdoor Festival all'Oasi Zegna

Cool, salutare e adatto a tutti. Se siete alla ricerca di un’attività fisica che vi permetta di immergervi nella natura, viverla in modalità slow e bruciare grassi? Il Nordic Walking è la risposta che fa per voi.

Quello di qualità porta la firma Oasi Zegna, meta privilegiata per i veri cultori della camminata con i bastoncini, autentica nel suo paesaggio alpino immacolato, ospitale nei confronti anche del tuo cagnolino e accogliente nei suoi sentieri appositamente ritagliati per la pratica di questa disciplina. Tanto da diventare il primo esempio in Piemonte di Nordic Walking Park, certificato dalla Scuola Italiana Nordic Walking.

Ai tre i itinerari inaugurati nel 2016 dell’Oasi Zegna Nordic Walking Park che uniti o scorporati possono dare luogo a differenti livelli di allenamento più o meno impegnativi e adatti a tutte le tipologie di camminatori se ne aggiungono di nuovi sempre con lo stesso spirito; quello di camminare su sentieri dove ci si possa sentir tranquilli a ogni passo, godendo di scorci e punti panoramici di estrema bellezza.

L’appuntamento da non perdere è quindi domenica 4 giugno nel pieno delle spettacolari fioriture di rododendri nell’Oasi Zegna. Un’esperienza aperta a tutti, camminatori esperti e famiglie, con o senza i bastoncini di nordic walking.

PROGRAMMA:

Ritrovo ore 9,30 presso la Locanda Argimonia lungo la Panoramica Zegna. Due i nuovi itinerari da scoprire (uno all’andata e uno al ritorno): prima il “percorso nero del lupo” (difficoltà media, circa 8 km) e poi il “percorso azzurro della civetta” ( facile, circa 5 km). Per ottenere il massimo appagamento da una giornata in libertà nell’Oasi Zegna il consiglio è di proseguire l’esperienza con una sosta gourmet presso la Locanda Argimonia o altri punti ristoro del Consorzio Turistico dislocati sul territorio che propongono una cucina di montagna autentica e di qualità.

Nel pomeriggio per chi desidera conoscere un altro itinerario è prevista un’escursione guidata alle ore 15,00 alla Conca dei Rododendri in fiore.

E per concludere in completo relax e benessere non può mancare un massaggio defaticante alle erbe alpine o un’immerisone nella spettacolare vasca idormassaggio panoramica presso l’area wellness dell’Albergo Bucaneve a Bielmonte (info e prenotazioni: tel. 015.744184 www.bucaneve.eu). E’ possibile noleggiare i bastoncini fino a esaurimento scorte (è obbligatorio richiederle qualche giorno prima dell’evento: tel 333.2662599). La partecipazione è gratuita e consigliata a tutti dai 12 anni in su! Ad accompagnare il gruppo esperte guide certificate della Scuola Italiana Nordic Walking.