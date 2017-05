Una fiaccolata per chiedere le dimissioni del sindaco

L’appello è per questa sera alle 21 davanti al Municipio di Lonate.

I cittadini onesti di Lonate Pozzolo vogliono far sentire la propria voce, chiedere le dimissioni del sindaco e voltare pagina dopo gli arresti di martedì mattina che hanno portato in carcere il primo cittadino Danilo Rivolta, accusato di concussione assieme al fratello Fulvio e alla compagna Orietta Liccati che si è già dimessa dal suo incarico di assessore all’urbanistica del Comune di Gallarate.

A lanciare l’iniziativa di una fiaccolata è Gerry De Angelis dalla pagina facebook de I Lonatesi: «L’iniziativa è confermata. Stasera ore 21.00 davanti al cancello del nostro comune una fiaccolata per la legalità. Sarà una manifestazione pacifica e apolitica. Non so quanti saremo ma ci saremo. Ho avvisato i vigili che ci impegneremo a non bloccare la circolazione stradale e a mantenere un certo ordine».

Questo l’annuncio comparso sulla pagina che conta oltre 1300 iscritti.