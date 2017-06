Busti-Parise, il confronto a due non ci sarà

Marchirolo estate 2016

Niente confronto finale tra Dino Busti e Salvatore Parise, ma due incontri conclusivi separati, entrambi in programma domani sera, venerdì 9 giugno, in due diverse “location”.

“Marchirolo in Comune”, la lista che candida il sindaco storico Dino Busti, saluterà sostenitori ed elettori in piazza Borasio, alle 21.

Sempre alle 21, ma in Sala Consiliare, la lista “Marchirolo in Evoluzione”, che candida il vicesindaco uscente Salvatore Parise, terrà il suo evento di chiusura della campagna elettorale.

Sulla possibilità di un dibattito finale a due tra Busti e Parise, la campagna elettorale si era scaldata negli ultimi giorni.

La lista di Dino Busti era disposta all’incontro: “Siamo sinceramente dispiaciuti e un po’ sorpresi dal rifiuto all’invito al confronto opposto dal candidato dell’Amministrazione uscente – ha scritto nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook – Pensavamo fosse una buona occasione per discutere dei punti che ci hanno visto su fronti opposti in queste settimane e per dare ai marchirolesi un’ulteriore possibilità di informarsi. Si è deciso, legittimamente, di declinare l’invito. Noi non rinunciamo però a confrontarci ancora una volta con i cittadini.

Per questo invitiamo tutti venerdì sera in piazza Borasio (o in sala Torreggiani in caso di pioggia) per fare ciò che abbiamo fatto finora: ascoltare le idee dei cittadini per una Marchirolo migliore”.

“Vorrei rispondere all’invito fatto dalla lista “Marchirolo in comune” dicendo che, prima di tutto, questo incontro non è mai stato né richiesto né concordato con il sottoscritto che, anzi, vede la propria immagine usata senza autorizzazione alcuna - ha risposto Parise – Dopo il 20 maggio, data della commissione elettorale, presente un solo candidato sindaco Mastri), nessuno mi ha chiamato come richiesto. Il “confronto” proposto non è stato richiesto per tempo, non è stato concordato, non è stato preparato, ha ignorato completamente le altre due liste candidate e persino l’utilizzo di un moderatore. L’elettorato non ha bisogno di talk-show o di arene che, a mio avviso, sono di basso livello e non servono che a far emergere i professionisti della politica. Il nostro programma ci sembra molto chiaro e non abbiamo difficoltà a spiegare eventuali contenuti, cosa che faremo domani sera alle 21 nell’incontro conclusivo in Sala consiliare”.