Incidente in monopattino a Marchirolo, soccorso un 24enne

Un’ambulanza è dovuta intervenire a Marchirolo in seguito ad un incidente che ha coinvolto un 24enne in monopattino. È accaduto intorno alle 19 di mercoledì 24 aprile in via dei motti.

Sul posto è intervenuti il personale sanitario con un’ambulanza dell’Sos Cunardo. Il ragazzo è stato trasporto all’ospedale di Luino per controlli.