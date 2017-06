Due concerti al pianoforte a Malpensa per la festa della Musica

SEA, la società di gestione degli aeroporti di Malpensa e Linate, mercoledì 21 giugno partecipa all’edizione 2017 della Festa della Musica cha avrà inizio domani con due concerti all’aeroporto di Malpensa.

Il primo concerto per pianoforte, in collaborazione con Fazioli Pianoforti SpA, si terrà alle ore 12 presso la zona Food Court del Terminal 1. I concertisti saranno Federico Medaglia Schoenfeld e Marco Federico Maria Drufuca.

Mentre il secondo concerto per pianoforte, in collaborazione con l’Istituto Superiore Studi Musicali Puccini di Gallarate, avrà luogo presso l’area imbarchi extra Schengen sempre al Terminal 1 alle ore 14.00. Concertista: Marco Vismara.

La manifestazione è promossa dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dall’Associazione Festa della Musica e dalla Siae.

Concerto zona Food Court ore 12

Opere:

W.A. Mozart Sonata K 570 in sib+: (allegro – adagio – allegretto)

L.V. Beethoven dalla Sonata Op. 2 n. 1: 1° e 4° Movimento

F. Chopin Studio Op. 10 n. 8 in fa+

Studio Op. 25 n. 2

F. Liszt Vallée d’Obermann

K. Szymanovskij Studio Op. 4 n. 3 in sib-

S. Rachmaninov Preludio Op. 3 n. 2 in do#-

Etude-tableaux Op. 33 n. 8 in sol-

C. Debussy da Children’s corner op. L113: Doctor Gradus ad Parnassum

Concerto Imbarchi ore 14

Opere:

L.v. Beethoven Sonata in la magg. op. 101

F. Chopin Sonata in si min. op. 58

C. Franck Preludio, corale e fuga

S. Lyapunov Studio trascendentale n. 4 op. 11 “Terek”