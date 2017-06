Giordano: «Un voto per completare l’opera iniziata nel 2007»

Foto varie

«Mi chiamo Giuseppina Giordano, ho 57 anni e sono impiegata con mansione di collaboratore amministrativo Ats insubria presso il Dipartimento cure primarie e continuità assistenziale, sede di Varese. Sono nata nel 1959, originaria di Palermo e residente “naturalmente” a Brissago Valtravaglia dove vivo da 33 anni. Le mise passioni sono la lettura, il teatro, attività sociali, il giardinaggio e il tempo libero lo dedico al mio cane ai miei gattini».

Si presenta così Giusy Giordano, che corre alle amministrative del prossimo 11 giugno per il terzo mandato nella piccola e graziosa Brissago Valtravaglia, comune montano di 1200 abitanti, che si snoda anche nella pianura pungola statale che attraversa Valcuvia e Valtravaglia.

Quali sono le sue precedenti esperienze amministrative?

«Dal 2002 al 2007 ho ricoperto la carica di vicesindaco con deleghe al bilancio e alle politiche sociali. Sono sindaco dal 2007 ad oggi e nel corso dei due mandati ho ricoperto anche la carica di presidente del Piano di zona distretto di Luino, e tuttora sono presidente dell’Ispe istituzione servizi alla persona che comprende tutti i comuni del distretto socio sanitario di Cittiglio».

Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a candidarsi?

«Sono molo legata a questo paese e con semplicità e correttezza mi sono guadagnata la stima e la fiducia della gente che mi dimostra affetto e per questo non voglio mollare ho ancora molto da fare è da dare. Ho voglia di stare ancora con la gente di Brissago ho soprattutto voglia di stare bene».

In che modo ha scelto i componenti della sua squadra?

«I componenti sono in primis la continuità dei due mandati: manca l’amico, il grande consigliere responsabile della protezione civile Alessio Badiali che da lassù so che sarà contento della mia scelta di continuare, e Manuel Scappoli che per motivi di lavoro ha scelto di seguire la sua azienda e comunque è sempre presente. Ho scelto figure nuove che secondo me, con il loro impegno professionale e capacità individuali sono un valore aggiunto. Persone che vivono rispettivamente nelle tre frazioni in modo che ogni rappresentante può essere più vigile e attenti alle esigenze del territorio. Poi i giovani sono svegli e hanno mille iniziative».

Quali sono le priorità del paese e come intende affrontarle?

«Ci sono alcuni progetti iniziati e in fase di completamento. Mi riferisco in primo luogo alla gara per l’assegnazione della casa dell’acqua, il magazzino comunale e la sistemazione di immobili di proprietà comunale per migliorarne il decoro e l’utilizzo degli stessi. Puntiamo poi molto sui servizi al fine di favorire la crescita economica e occupazionale e finalmente vedremo l’apertura della farmacia che avremo tra pochi mesi al Piano di Brissago. Un grande traguardo raggiunto dopo tanti anni di richieste a Regione Lombardia. Inoltre l’installazione di misure di sicurezza e video sorveglianza per il paese ma soprattutto per la statale 394 dove ci sono sempre numerosi incidenti stradali anche molto gravi».

Quali saranno le prime decisioni che prenderà una volta eletta?

«Mi attiverò per reperire i fondi necessari per la realizzazione del programma»

Come vede il paese tra cinque anni?

«Il paese fra cinque anni sarà sicuramente migliore»

Come sta affrontando la campagna elettorale?

«Con serenità e parlando con tutte le famiglie al fine di capire e programmare le esigenze reali»

Esiste un motto o una frase che caratterizzano queste elezioni?

«Il motto è già nel simbolo della lista. Perché insieme si va lontano»

LA PAGINA DELLO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS DI BRISSAGO V.