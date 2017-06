Visita nelle gallerie segrete della linea Cadorna

Foto varie

L’unica cosa che non sarà possibile sentire, è il fragore degli spari e il boato delle bombe. L’emozione di attraversare una galleria inaccessibile al pubblico e utilizzata durante la battaglia del san Martino, nel 1943, quell’emozione sì, la si potrà avvertire nell’escursione in programma per domenica prossima, 2 luglio.

La organizza il gruppo alpini di Mesenzana che dal forte di Vallalta – fatto esplodere dalle SS nell’ottobre del 1943 – sarà possibile ridiscendere le fortificazioni da allora chiuse e accessibili solo da ingressi non da tutti conosciuti.

IL PROGRAMMA – Il programma prevede il ritrovo alle 9 in piazza IV Novembre a Mesenzana, e la partenza alle ore 9.20, con rientro fra le 15.30 e le 16 sempre in piazza.

Il numero massimo di partecipanti è di 30 e i ragazzi minori di 18 anni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne abbia la responsabilità. Sino a 12 anni i giovani non vengono conteggiati come parte del gruppo dei 30.

OBBLIGHI E CONSIGLI – È obbligatoria la torcia elettrica e sono consigliati scarponi e bastoncini da trekking, oltre al caschetto (va bene anche quello per la bici).

Vige il regolamento del gruppo alpini. La partecipazione è libera e gratuita. L’organizzazione non si assume nessun tipo di responsabilità.

Per info e prenotazioni: 349.8585302